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Карина Ибрагимова вышла в финал Азиады в женском боксе

Бокс Азиада Медаль Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Член женской сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова пробилась в финал Азиатских игр в китайском Ханчжоу, переиграв в упорном поединке свою соперницу со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

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Наша боксерша поднялась на ринг в дневной сессии вторым запуском, где ее соперницей в весовой категории до 57 килограммов стала представительница Таджикистана Мижгона Самадова. Полуфинальный поединок держал в напряжении всех до последних секунд, пока рефери не поднял руку спортсменке из Кокшетау. В борьбе за "золото" турнира Карина сразится с Линг Юн Ти из Тайбэя.

Шанс получить путевку в финальную стадию Азиады в вечерней сессии будет у еще одной казахстанской боксерши. В полуфинале в весовой категории до 66 килограммов выступит Наталья Богданова, где встретится со спортсменкой из Таиланда Джанджаем Суваннапхенг. Начало боя запланировано на 17:00.

До этого казахстанские боксеры-мужчины провели три полуфинальных матча на данных Азиатских играх. Сагындык Тогамбай (92 кг) уступил хозяину ринга Ханю Сюэчженю, капитан нашей команды Асланбек Шымбергенов (71 кг) проиграл японцу Севону Окадзаве, Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) одержал уверенную победу со счетом 5:0 над Нарендером (Индия). За этот финал казахстанский тяжеловес получил лицензию на Олимпиаду-2024.  

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