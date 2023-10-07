На что ставить в матчах "Боруссии" и "Ювентуса"

Olimpbet предлагает коэффициенты для игр субботы в Бундеслиге и Серии А.

Бундеслига. 7 тур. "Боруссия" Дортмунд – "Унион" Берлин. 7 октября, 19:30 (время Астаны)

К субботнему матчу обе команды подходят с достаточно жестким графиком. Помимо Бундеслиги им приходится играть в розыгрыше группового турнира ЛЧ. Правда, у гостей было на сутки больше отдыха, что, впрочем, вряд ли им поможет.

Столичная команда, одержав на старте две победы, проигрывает уже четыре раза подряд. Таким образом, главная сенсация прошлого сезона Бундеслиги сейчас никоим образом не оправдывает ожиданий болельщиков. Выдержит ли команда пресс давления или посыплется по дистанции, оказавшись среди пожухлой аутсайдерской листвы уже нынешней осенью?

Лучший букмекер Казахстана, Olimpbet, опубликовал такие коэффициенты на исходы грядущего противостояния: П1 – 1.61, Х – 4.38, П2 – 5.37. После шести туров "Боруссия" с 14 баллами идет на четвертой позиции, но от лидера (леверкузенского "Байера") отстает всего на два очка. Потому кэфы в пользу хозяев при таких вводных вполне объективны. Кстати, можно также присмотреться к варианту их победы с форой (-1) за 1.99.

"Боруссия" забивала минимум в 21 из 26 последних поединков в Бундеслиге. В таком случае достаточно убедительным выглядит вариант ставки, что хозяева забьют в обоих таймах с коэффициентом 2.31.

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Фото: Olimpbet

Серия А. 8 тур. "Ювентус" – "Торино". 7 октября, 22:00 Астаны

В нынешнем сезоне "Ювентус" оказался без еврокубков, поэтому все внимание тренерского штаба будет направлено на борьбу за скудетто. Массимилиано Аллегри строит новую команду по собственным лекалам, и, глядя на игру туринцев в первых турах Серии А, можно сделать вывод, что у него начинает получаться.

После семи сыгранных туров "Ювентус" с 14 очками идет на четвертой строчке таблицы, в то время как "Торино" с девятью расположился на седьмой. Да и статистика очных поединков между двумя туринскими командами неумолима: в 21 из 26 их последних игр верх был на стороне "Ювентуса". Поэтому ожидаемо, что в линии самого надежного букмекера Казахстана коэффициенты распределились следующим образом: П1 – 1.9, Х – 3.44, П2 – 4.58.

Также стоит присмотреться к ставке на гол в исполнении Федерико Кьеза по внушительному кэфу 3.5. 25-летний вингер "Юве" в предыдущих семи турах отличился четырежды и нынешней осенью находится в отличных игровых кондициях.

Если отталкиваться от "Ювентуса" как фаворита противостояния, еще один вариант ставки в линии Olimpbet также представляется довольно симпатичным. Это П1 + общий тотал 1,5 бол за 2.24. Атака "Юве" сейчас выглядит грозной, Кьеза и Влахович (также имеющий в активе четыре забитых мяча) дышат голевым жаром, поэтому грядущее дерби не должно стать низовым.

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