Коэффициенты на битвы лидеров в отборе к Евро-2024

В обзоре Olimpbet – рассерженная Испания против внезапно вырвавшейся вперед Шотландии и поход турков к хорватам.

Евро 2024. Квалификация. Хорватия – Турция. 13 октября, 00:45 (время Астаны)

В Осиеке на "Опус Арене" встретятся лидеры группы D. У команд по десять очков, вот только сыграно у турков пять матчей, а у хорватов – четыре. Безусловно, хозяева поля под управлением Златко Далича постараются победить и оторваться от прямого соперника по турнирной таблице за выход на Евро-2024.

В первом круге в Турции "шашечные" довольно неожиданно выиграли у хозяев со счетом 2:0, и эта победа им весьма помогает в текущем распределении мест. У хорватов очень ровный и классный состав, лидер Лука Модрич также в порядке и готов играть, посему коэффициенты на исходы встречи в линии лучшего букмекера Казахстана Olimpbet не должны удивлять: П1 – 1.67, Х – 3.7, П2 – 5.53.

Впрочем, не все так просто. Мотивация гостей однозначно будет зашкаливать. Во-первых, они жаждут отомстить за сильно ударивший по самолюбию проигрыш дома в минувшем марте. Во-вторых, исторически на своем поле Хорватия весьма неоднозначно играет с Турцией – четыре последних матча завершались вничью. Ну и, в-третьих, у турков новый главный тренер. Это всегда эмоциональная встряска, как правило, позитивная сказывающаяся на игроках.

В линии Olimpbet стоит присмотреться к ставке на Турцию с форой (1) по коэффициенту 1.66. При минимальном проигрыше гостей будет возврат, при ничейном исходе – уже выигрыш.

Маловероятно, что оппоненты с первых минут обнажат сабли и ринутся в голевую рубку. Хорваты умеют и на своем поле играть вторым номером, выжидая момента для контратакующего укуса. В этом случае стоит присмотреться к опции ставки на ничью в первом тайме по коэффициенту 2.17.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Фото: Olimpbet

Евро 2024. Квалификация. Испания – Шотландия. 13 октября, 00:45

Неожиданно для большинства болельщиков после пяти матчей Шотландия занимает первое место в группе А, не потеряв еще ни одного балла. Главный тренер Скотт Кларк сумел создать отличную банду. К тому же нынешнее поколение сборников "тартановой армии" действительно топовое.

Скотт Мактоминей, Энди Робертсон, Джон Макгинн, Аарон Хики и другие классные исполнители из АПЛ имеют отличную командную "химию". На эту Шотландию приятно смотреть – в кои-то веки команда умеет играть не только на контратаках, но и разрывать оппонентов первым номером.

Но несмотря на прекрасную статистику, шотландцы приедут в Севилью выживать. Ведь хозяйская команда Луиса де ла Фуэнте настроена: а) отомстить за обидный проигрыш 0:2 в гостях в первом круге; б) сделать это максимально уверенно.

Испания идет сейчас на втором месте, отставая от Шотландии на шесть очков, но имея матч в запасе. В сентябрьских матчах в группе испанцы последовательно "деклассировали" Грузию (7:1) и Кипр (6:0).

В линии самого надежного букмекера Казахстана коэффициенты на исходы поединка не оставляют сомнений в том, кто является фаворитом противостояния: П1 – 1.25, Х – 5.93, П2 – 11.75.

Осознавая настрой принимающей стороны, есть несколько опций ставок на Испанию. Во-первых, это ее победа в первом тайме по коэффициенту 1.75, во-вторых, голы хозяев в обоих таймах за 2.01.

А линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.