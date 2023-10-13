Пачка с попкорном "прилетела" в голову Неймара после матча сборной Бразилии

Один из недовольных футбольных болельщиков сборной Бразилии результатом поединка своей родной команды против Венесуэлы после матча кинул пакет с попкорном в форварда хозяев поля Неймара, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым фанат проявил свое недовольство упущенной победой бразильской дружины в противостоянии с командой Венесуэлы. Инцидент произошел в городе Куяба на стадионе "Арена Пантанал". После матча, который неожиданно закончился ничейным исходом 1:1, лидер бразильской сборной двигался в подтрибунное помещение. В этот момент точно подброшенный пакет с попкорном кем-то из трибуны попал в голову футболиста.





Разгневанный Неймар в ответ начал кричать нецензурные фразы в сторону болельщика.





Стоит отметить, что "пентакампионы" упустили домашнюю победу за пять минут до финального свистка, ведя по ходу встречи 1:0. На 50-й минуте после передачи Неймара ворота гостей поразил Габриэл Магальянс. Венесуэльцы смогли отыграться на исходе второго тайма, Эдуард Бельо ударом через себя восстановил равновесие.

После трех туров Бразилия занимает второе место в турнирной таблице южноамериканской зоны с семью очками, Венесуэла на 6-м месте (4 очка). Лидирует Аргентина (9).



ЧМ-2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, в финальной части которого примут участие сразу 48 команд.