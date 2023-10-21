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АПЛ в огне: дерби в Лондоне и Ливерпуле в один день

ставки на спорт Фото: Olimpbet
В обзоре Olimpbet – матчи "Челси" – "Арсенал" и "Ливерпуль" – "Эвертон".

Англия. Премьер-лига. 9 тур. "Челси" – "Арсенал". 21 октября, 22:30 (время Астаны)

На перерыв на матчи сборных "Арсенал" уходил с гордо поднятой головой – подопечные Микеля Артеты обыграли 1:0 сам "Манчестер Сити". Они обошли оппонента на два очка и с 20 баллами теперь разделяют первое-второе места с "Тоттенхэмом".

"Челси" же пока остается тусклым середняком – гостевые победы над аутсайдерами команда чередует с домашними поражениями.

В линии Olimpbet, казахстанского букмекера №1, обозначены следующие коэффициенты на исходы поединка: П1 – 3.19, Х – 3.49, П2 – 2.3. "Арсенал" идет фаворитом, но фактор своего поля все же не дает покоя аналитикам – неужели подопечные Маурисио Почеттино не сподобятся оказать землякам лютого сопротивления?

Конечно, "синие" будут драться. Но хватит ли их желания против могучего "Арсенала"? Да, в АПЛ был перерыв на матчи сборных, но "канониры" вряд ли за эти дни забыли щекочущий ноздри запах голов и побед. "Арсенал" даже на гостевом "Стэмфорд Бридж" должен будет вести эту игру.

Чистая победа гостей? Рискованно, но объективно отличный вариант с кэфом 2.3. Желающие минимизировать риск могут присмотреться также к победе "Арсенала" с форой (0) за коэффициент 1.66. Гости не проигрывают в девяти последних поединках АПЛ, к тому же имеют победную серию в четыре игры против "Челси" во всех турнирах.

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Фото: Olimpbet

"Ливерпуль" – "Эвертон". 21 октября, 17:30

Мерсисайдское дерби – это исключительно сверхэмоции и натуральное сражение на поле. Подходить к подобным знаковым матчам любой тренер мечтает с тотальным контролем над состоянием команды.

Вот почему Юргена Клоппа так натурально бесят множественные паузы в календаре АПЛ, связанные с матчами национальных команд. В такие недели тренинг-камп главной команды клуба становится практически пустым, где только гулкое эхо разносит между тренажерами немецкие ругательства одинокого коуча.

Вот и сейчас чуть ли не с дюжину игроков из основного ростера "Ливерпуля" разобрали по сборным. В этом смысле у "Эвертона" все было гораздо менее проблемно и по-аутсайдерски умиротворенно.

Но даже такой раздражающий для Клоппа фактор не делает его коллектив меньшим фаворитом грядущего дерби. Поставить на исходы встречи в линии Olimpbet можно по следующим коэффициентам: П1 – 1.37, Х – 5.75, П2 – 7.75.

Статус дерби означает, что ничем не примечательный в осенней части сезона "Эвертон" будет пытаться как минимум связать хозяев по рукам и ногам своим оборонительным футболом. Да, формально "Ливерпуль" круче во всем, но в дерби каких только чудес не случается.

Впрочем, реальность значит больше, а в ней в последних трех очных матчах команд даже ТБ (2,5) не пробивался. В связи с этим вполне валидным экспертам Olimpbet кажется вариант ставки "1Х + тотал меньше 3,5" за коэффициент 2.03.

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