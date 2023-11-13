13-летняя дочь экс-чемпиона мира по боксу погибла в Москве

13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла в российской столице в результате несчастного случая, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Московский комсомолец", трагический инцидент произошел в минувшие выходные в Хорошевском районе Москвы. Cемиклассницу со смертельными травмами обнаружили возле ее дома.

По одной из версий, школьница упала с 13-го этажа. До этого она сильно поссорилась с родными из-за неуспеваемости в школе. Врачи не смогли помочь пострадавшей, девочка умерла в машине скорой помощи.

Сейчас российская полиция ведет следствие по этому инциденту.

Отец погибшей школьницы – 44-летний Григорий Дрозд, известный в прошлом российский профессиональный боксер, а ныне общественный деятель. За время своей спортивной карьеры он становился чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу.

Это не единственная трагедия, произошедшая в спортивном мире Москвы за последнее время. На минувших выходных 61-летний хоккеист Михаил Янчишин скончался во время матча любительской лиги. Ему стало плохо во время игры между командами "Армат" и "Фаворит". Хоккеист-ветеран упал на лед и позднее умер.