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Казахстан завоевал первое место на чемпионате мира по джиу-джитсу

Казахстан победил в джиу-джитсу: первое место на чемпионате мира Фото: скриншот
С 10 по 12 ноября в городе Даугавпилс (Латвия) проходил чемпионат мира по комбат джиу-джитсу, где Казахстан вышел на первое место в общекомандном зачете. Соревнования собрали около 600 спортсменов из 29 стран, в том числе 80 представителей казахстанской сборной, сообщает Zakon.kz.

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В дисциплине Граунд Файт среди юношей наши спортсмены впечатляюще показали себя, завоевав 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Взрослая категория также внесла свой вклад с 6 золотыми, 4 серебряными и 14 бронзовыми наградами.

В Клосе контакт юноши и взрослые продолжили серию побед, заработав 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали среди молодежи, и 9 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей во взрослой категории.

Дополнительные успехи были отмечены в дисциплине Cелф дефенси с 2 золотыми и 5 бронзовыми медалями. В Фулл контакте среди взрослых наши спортсмены достигли выдающихся результатов, собрав 11 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медали, в то время как юноши выиграли 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.

В июле 2023 года сборная Казахстана возглавила командный зачет на ЧМ-2023 по джиу-джитсу.

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