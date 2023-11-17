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Пришло время сказать "Көп рақмет"

Пришло время сказать "Көп рақмет" Фото: Olimbet
3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам казахстанский букмекер №1. Что нужно, чтобы получить "Көп рақмет" от Olimpbet?
Главная акция года – "Көп рақмет" – стартовала у самого популярного казахстанского букмекера. Olimpbet хочет поблагодарить своих клиентов и приготовил для них 10 тысяч призов.

В этом числе: премиальные ноутбуки, смартфоны, сотни полезных гаджетов для дома и, конечно, фрибеты. А суперпризами акции "Көп рақмет" стали 3 квартиры в Астане!

Что нужно, чтобы выиграть целую гору подарков от Olimpbet?

– для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);
– для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;
– чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения акции "Көп рақмет" от Olimpbet: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.

Важное условие: не забудьте подписаться на YouTube-канал Olimpbet Play. Именно там каждые две недели будут проходить прямые эфиры с розыгрышами призов: 29 ноября, 13 и 27 декабря.

"Көп рақмет" проводится для клиентов Olimpbet старше 21 года. Обязательно прочтите полные правила участия на странице акции.

Кроме того, большое количество новогодних подарков Olimpbet раздаст на улицах казахстанских городов. Подписывайтесь на соцсети букмекера №1 в стране и следите за анонсами, чтобы получить "Көп рақмет" от Olimpbet первыми.

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Редакция Zakon.kz
Казахстан
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