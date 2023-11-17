Пришло время сказать "Көп рақмет"

Главная акция года – "Көп рақмет" – стартовала у самого популярного казахстанского букмекера. Olimpbet хочет поблагодарить своих клиентов и приготовил для них 10 тысяч призов.





В этом числе: премиальные ноутбуки, смартфоны, сотни полезных гаджетов для дома и, конечно, фрибеты. А суперпризами акции "Көп рақмет" стали 3 квартиры в Астане!





Что нужно, чтобы выиграть целую гору подарков от Olimpbet?





– для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);

– для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

– чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.





Сроки проведения акции "Көп рақмет" от Olimpbet: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.





Важное условие: не забудьте подписаться на YouTube-канал Olimpbet Play . Именно там каждые две недели будут проходить прямые эфиры с розыгрышами призов: 29 ноября, 13 и 27 декабря.





"Көп рақмет" проводится для клиентов Olimpbet старше 21 года. Обязательно прочтите полные правила участия на странице акции





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