Молодежная сборная Казахстана по хоккею всухую обыграла Францию

Молодежная (до 20 лет) сборная Казахстана по хоккею обыграла в среду сверстников из Франции в третьем туре чемпионата мира в дивизионе IA. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

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В составе казахстанской сборной дубль оформил Давлат Нуркенов, еще по шайбе забросили Егор Смольянинов и Семен Симонов. Шатаут оформил вратарь Владимир Никитин.

Лучшим игроком команды был признан Смольянинов, также отметившийся голевой передачей. У французов аналогичную награду получил Тео Тобанс-Беснье.

Теперь набрав девять очков, Казахстан возглавил таблицу турнира. У сборных Франции и Австрии по шесть очков. Дания, Венгрия и Япония еще не набрали баллов.

Следующий матч подопечные Сергея Старыгина проведут 14 декабря против представителей Японии.