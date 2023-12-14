Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Молодежная сборная Казахстана по хоккею всухую обыграла Францию

Молодежная сборная Казахстана по хоккею всухую обыграла Францию Фото: icehockey.kz
Молодежная (до 20 лет) сборная Казахстана по хоккею обыграла в среду сверстников из Франции в третьем туре чемпионата мира в дивизионе IA. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В составе казахстанской сборной дубль оформил Давлат Нуркенов, еще по шайбе забросили Егор Смольянинов и Семен Симонов. Шатаут оформил вратарь Владимир Никитин.

Лучшим игроком команды был признан Смольянинов, также отметившийся голевой передачей. У французов аналогичную награду получил Тео Тобанс-Беснье.

Теперь набрав девять очков, Казахстан возглавил таблицу турнира. У сборных Франции и Австрии по шесть очков. Дания, Венгрия и Япония еще не набрали баллов.

Следующий матч подопечные Сергея Старыгина проведут 14 декабря против представителей Японии.

Читайте также

Фото: olimpbet
Групповой турнир ЛЧ – всё: Olimpbet дает расклады на заключительные матчи
Игроков "Барселоны" попросили принимать душ дома из-за засухи
Футбол без душа: игроков "Барселоны" попросили мыться дома
Футзал Матч Голландия
Сборные Казахстана и Нидерландов поспорят за путевку на ЧМ-2024 по футзалу
Жанель Абдрахманова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: