Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В какой форме Рыбакина поедет на Открытый чемпионат Австралии в 2024 году

спорт Фото: X(Twitter)/@AlNassrFC_EN
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина определилась с игровой формой на Открытый чемпионат Австралии 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

На предстоящем Australian Open Рыбакина выступит в комплекте от Yonex из желтой майки, синей юбки и бирюзово-голубых кроссовках. Фотосессия четвертой ракетки мира в новой экипировке была опубликована в Сети.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Перед этим Рыбакина планирует выступить на двух австралийских "разминочных" турнирах категории WTA 500 – в Брисбене и Аделаиде.

Елена Беляева
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: