В какой форме Рыбакина поедет на Открытый чемпионат Австралии в 2024 году

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина определилась с игровой формой на Открытый чемпионат Австралии 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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На предстоящем Australian Open Рыбакина выступит в комплекте от Yonex из желтой майки, синей юбки и бирюзово-голубых кроссовках. Фотосессия четвертой ракетки мира в новой экипировке была опубликована в Сети.

Elena Rybakina in the Yonex Kit for the Australian Open 2024 pic.twitter.com/9PPJUKYGve — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) December 21, 2023

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Перед этим Рыбакина планирует выступить на двух австралийских "разминочных" турнирах категории WTA 500 – в Брисбене и Аделаиде.