Анкалаев против Уокера – вторая попытка устроить шоу

Olimpbet дает расклад на новую серию боя полутяжей и вернет 20% процентов, если ставка на россиянина не сыграет.

Выяснение отношений Анкалаева и Уокера должно было состояться еще в минувшем октябре, на UFC 294 в Абу-Даби. Однако бой пришлось остановить из-за неудачного стечения обстоятельств: Магомед нанес запрещенный удар, а Джонни не смог объяснить врачу, что готов к продолжению.

Перенос боя на январь не повлиял на мнение фанатов и экспертов: россиянин выглядит безусловным фаворитом. К тому же его ничью в титульном бою с Яном Блаховичем считают одним из главных судейских ограблений последних лет.

После ухода Джона Джонса из полутяжелой категории в ней не появилось такого же доминирующего бойца. Почти все топовые полутяжи являются зрелищными, но уязвимыми ударниками. Анкалаев же бьется расчетливо, при этом обладает мощью в кулаках. Сомнения может вызвать только его психологический настрой – спорная ничья и нелепое аннулирование результата способны подкосить любого.

Джонни Уокер – один из самых ярких бойцов UFC, которого видели будущим чемпионом. Но время показало, что бразилец хоть и зрелищный, но нестабильный проспект. Джонни проиграл четыре из пяти боев с ноября 2019 по февраль 2022, однако уже закрыл этот отрезок тремя победами к ряду. Уокер пересмотрел свой стиль и стал действовать аккуратнее, но в нем все еще не видно навыков чемпионского калибра.

Тот факт, что поединок пятираундовый – еще одно преимущество для россиянина. Магомед выносливее и способен рассчитать силы на такую дистанцию. Главная надежда Уокера – вырубить соперника внезапным ударом. В их первом бою Джонни почти попал летящим коленом, так что теперь россиянин будет еще осторожнее.

Аналитики Olimpbet видят в поединке Анкалаев – Уокер явного фаворита: П1 – 1.17, П2 – 5.3. И, кстати, у букмекера №1 в Казахстане для этого боя действует акция "Ставка без поражений": если прогноз на победу россиянина от 2 000 тенге не сыграет, на счет пользователя вернется 20% суммы.

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