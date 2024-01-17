Тысячи призов теннисным болельщикам от букмекера №1 в Казахстане

Весь будущий год Olimpbet будет дарить подарки любителям королевской игры. К каждому из турниров "Большого шлема" букмекер №1 в Казахстане подготовил крупные розыгрыши с техникой и фрибетами. А в заключении среди участников Grand Slam Challenge будет разыграна путевка на финал ATP в Турине.





Старт новой акции от Olimpbet приурочен к турниру Australian Open, который проходит в Мельбурне с 14 по 28 января. По его итогам будет разыграна первая часть призового фонда в 10 миллионов тенге.





В числе призов: MacBook Pro, три iPhone 15, пять Playstation 5, а также десятки умных часов, колонок, фрибеты и фирменный мерч Grand Slam Challenge.



