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Тысячи призов теннисным болельщикам от букмекера №1 в Казахстане

Тысячи призов – теннисным болельщикам от букмекера №1 в Казахстане Фото: Olimbet
Olimpbet объявил о старте акции Grand Slam Challenge. Поездку на финал ATP в Турине и другие призы можно выиграть, делая прогнозы на события турниров "Большого шлема".
Весь будущий год Olimpbet будет дарить подарки любителям королевской игры. К каждому из турниров "Большого шлема" букмекер №1 в Казахстане подготовил крупные розыгрыши с техникой и фрибетами. А в заключении среди участников Grand Slam Challenge будет разыграна путевка на финал ATP в Турине.

Старт новой акции от Olimpbet приурочен к турниру Australian Open, который проходит в Мельбурне с 14 по 28 января. По его итогам будет разыграна первая часть призового фонда в 10 миллионов тенге.

В числе призов: MacBook Pro, три iPhone 15, пять Playstation 5, а также десятки умных часов, колонок, фрибеты и фирменный мерч Grand Slam Challenge.

Тысячи призов – теннисным болельщикам от букмекера №1 в Казахстане

Фото: Olimbet

Первый розыгрыш Grand Slam Challenge состоится 31 января в 19:00 по времени Астаны. Его победители определятся с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире на YouTube-канале Olimpbet Play.

Условия Grand Slam Challenge:
  • подтвердить участие, нажав кнопку "Участвовать" на странице акции;
  • заключить пари на событие в разделе "Большой теннис" на сайте или в приложении Olimpbet.kz до 28 января 2024 года включительно;
  • минимальная сумма ставки – 4000 тенге на событие ординар (с коэффициентом от 1.5) или экспресс (с коэффициентом от 1.8);
  • подписаться на канал Olimpbet Play.
Чем больше ставок, тем больше вероятность выигрыша. Подробные условия читайте на странице Grand Slam Challenge, 21+.

Также букмекер №1 в Казахстане предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

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