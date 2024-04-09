"Досрочный финал" ЛЧ: на что ставить?

Лига чемпионов. "Реал Мадрид" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия). 10 апреля, 00:00 (время Астаны)





Пара, которую специалисты и болельщики сразу после жеребьевки окрестили досрочным финалом. И вправду, судьба могла быть более благосклонной как к самому титулованному клубу планеты, так и к действующему победителю Лиги чемпионов.





Но сейчас "Реалу" с "Манчестер Сити" предстоит разыграть между собой путевку лишь в полуфинал турнира, хотя эти клубы наверняка хотели бы избежать очной встречи, по крайней мере – на этой стадии розыгрыша.





"Галактикос" с "горожанами" будут спорить друг с другом уже третий плей-офф главного еврокубка подряд. В двух предыдущих случаях они бились за выход в финал, и каждая из сторон по разу оказывалась сильнее. Кому из грандов удача улыбнется на этот раз?





Если судить по тому, как команды преодолевали предыдущий раунд турнира, то, пожалуй, фаворитами можно считать англичан. "Ман Сити" в 1/8 финала не оставил шансов "Копенгагену", разгромив датчан с общим счетом 6:2. "Реал" же с огромным трудом справился с "РБ Лейпциг" (3:2 по сумме двух матчей).









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