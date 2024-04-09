"Досрочный финал" ЛЧ: на что ставить?
Фото: Olimpbet
В ночь с 10 на 11 апреля начнут выяснение отношений две пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов: "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити" и "Арсенал" – "Бавария".
Лига чемпионов. "Реал Мадрид" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия). 10 апреля, 00:00 (время Астаны)
Пара, которую специалисты и болельщики сразу после жеребьевки окрестили досрочным финалом. И вправду, судьба могла быть более благосклонной как к самому титулованному клубу планеты, так и к действующему победителю Лиги чемпионов.
Но сейчас "Реалу" с "Манчестер Сити" предстоит разыграть между собой путевку лишь в полуфинал турнира, хотя эти клубы наверняка хотели бы избежать очной встречи, по крайней мере – на этой стадии розыгрыша.
"Галактикос" с "горожанами" будут спорить друг с другом уже третий плей-офф главного еврокубка подряд. В двух предыдущих случаях они бились за выход в финал, и каждая из сторон по разу оказывалась сильнее. Кому из грандов удача улыбнется на этот раз?
Если судить по тому, как команды преодолевали предыдущий раунд турнира, то, пожалуй, фаворитами можно считать англичан. "Ман Сити" в 1/8 финала не оставил шансов "Копенгагену", разгромив датчан с общим счетом 6:2. "Реал" же с огромным трудом справился с "РБ Лейпциг" (3:2 по сумме двух матчей).
Вот и эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у манкунианцев выше шансы как в первой игре, причем выездной: П1 – 2.67, Х – 3.46, П2 – 2.62, так и по итогам всего противостояния: проход "Реала" – 2.56, проход "Манчестер Сити" – 1.51.
Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!
Фото: Olimpbet
"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия). 10 апреля, 00:00
"Канониры" – вторые в списке претендентов на выигрыш ЛЧ-2023/24, уступая в рейтинге букмекеров Olimpbet лишь своим соотечественникам из "Манчестер Сити". Шансы "Баварии" котируются намного ниже обоих британских коллективов.
Между тем мюнхенцы не испытали особых проблем по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира римский "Лацио". Тогда как "Арсенал" едва не прекратил поход за трофеем на первом же барьере. В 1/8-й лондонцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны "Порту", склонив чашу весов на свою сторону только в серии пенальти.
В середине прошлого десятилетия пути "Баварии" и "Арсенала" четырежды пересекались в плей-офф ЛЧ, и всякий раз немецкий гранд оказывался сильнее англичан. Особенно болезненным для "канониров" получилось противостояние в сезоне-2016/17, когда "красная машина" раздавила "оружейников" с общим счетом 10:2.
Но затем "Арсенал" на несколько лет выпал из обоймы участников Лиги чемпионов, из-за чего возможности взять реванш у баварцев не имел. Сумеет ли сейчас клуб из Лондона прервать серию неудач в споре с мюнхенской командой?
Аналитики Olimpbet полагают, что у команды Микеля Артеты прекрасные перспективы на победу как в первом матче: П1 – 1.7, Х – 4.06, П2 – 4.75, так и по сумме двух встреч: проход "Арсенала" – 1.51, проход "Баварии" – 2.56.
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тыс. тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript