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Прошли ответные матчи "Манчестер Сити" – "Реал Мадрид" и "Бавария" – "Арсенал"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 02:26 Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 18 апреля прошли ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов между командами "Манчестер Сити" – "Реал Мадрид" и "Бавария" – "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

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Задолго до начала игры важнейшим матчем этого сезона футбольные эксперты и болельщики назвали встречу мюнхенской "Баварии" и лондонского "Арсенала".

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 02:26

Фото: Telegram/Бавария

Что касается другого матча, то перед игрой, главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в Telegram – канале клуба философски высказался о команде соперников.

"Я их очень уважаю, я много раз встречался с ними лицом к лицу. Но я солгу, если скажу, что боюсь их. Иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Если они нас сегодня обыграют, как это уже случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем всего наилучшего", – признался он.

На этом лирического отступления достаточно и пора перейти непосредственно к матчам. Вопреки ожиданиям болельщиков первые таймы встреч прошли слишком скучно, чего не скажешь о продолжении.

Итак, единственный гол в матче между немецкой "Баварией" и английским "Арсеналом" был забит на 64 минуте, когда Рафаэл Геррейру догнал мяч у лицевой и через небольшую паузу совершил подачу к линии вратарской. Там полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих спокойно отправил мяч в сетку ворот. Таким образом матч завершился со счетом 1:0 и немцы выходят в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 02:26

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

В матче английского "Манчестер Сити" и мадридского "Реала" на 12 минуте повели испанцы. В их составе забил Родриго. На 76 минуте хозяева сравняли счет, когда отличился Кевин Де Брёйне. Таким образом, командам назначили два дополнительных тайма по 15 минут.

В результате – "Реал" переиграл "Сити" в серии пенальти и вышел в полуфинал!

Накануне стали известны результаты ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, где встретились "Барселона" с ПСЖ, а "Боруссия" сыграла с "Атлетико".

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