"Реал" – "Бавария": битва за место в финале

В ночь с 8 на 9 мая станет известен полный состав участников решающего сражения ЛЧ-2023/24.

"Реал Мадрид" (Испания) – "Бавария" (Германия). 9 мая, 00:00 (время Астаны)

На прошлой неделе эти противники выдали огненный матч в Мюнхене: "Реал" с "Баварией" поочередно выходили вперед, но в итоге их дуэль на "Альянц-Арене" победителя не выявила – 2:2.

На "Сантьяго Бернабеу" миром им разойтись уже не получится. Нет, ничья в Мадриде, конечно, возможна – как в основное, так и в дополнительное время. Однако сильнейший, равно как и неудачник, в этой паре в любом случае определится.

Ближайшие соперники по-разному провели последние матчи внутренних первенств. "Галактикос", разгромив в родных стенах "Кадис" со счетом 3:0, за три тура до финиша Примеры оформили очередное чемпионство, 36-е в истории "королевского клуба".

"Бавария" же, утратившая шансы защитить титул сильнейшей команды Бундеслиги, вчистую проиграла на выезде "Штутгарту" (1:3), поставив под угрозу даже второе итоговое место в чемпионате Германии. Ко всему прочему, мюнхенцы в битве со "швабами" потеряли Рафаэла Геррейру. Португалец серьезно травмировался и рискует теперь пропустить Евро-2024.

У "сливочных" кадровых потерь нет, и команда "папы" Карло Анчелотти полна решимости обновить рекорд по количеству выигранных трофеев Лиги чемпионов, который ей же и принадлежит.

Сейчас в активе "Реала" 15 титулов сильнейшего клуба Европы, и эксперты Olimpbet считают его главным претендентом на завоевание 16-го. Чтобы на него рассчитывать, мадридцам для начала необходимо преодолеть сопротивление "Баварии".

Между прочим, предыдущее сражение в столице Испании, состоявшееся 1-го мая 2018-го года, завершилось вничью со счетом 2:2. Точно так же, как и первая полуфинальная встреча текущего розыгрыша. Чего ждать на этот раз?

Аналитики Olimpbet полагают, что у "галактикос" заметно больше шансов на победу в ответной встрече: П1 – 1.87, Х – 4.07, П2 – 3.92.

Букмекер № 1 в Казахстане считает "королевский клуб" и явным фаворитом по итогам двухраундового противостояния: проход "Реала" – 1.48, проход "Баварии" – 2.69.

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