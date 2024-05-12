Сборная Казахстана по сокка завоевала титул чемпионов Европы

Сборная Казахстана по сокка в финале "Socca EuroCup-2024", который прошел 12 мая, в Кишинёве обыграла команду из Хорватии со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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В первом тайме казахстанцы забили дважды - сделали это Абай Елемесов (2-я минута) и Бекруз Пишкар (15-я). Во второй половине матча Талгат Утепбергенов на 39-й минуте оформил крупный счет.



Таким образом, сборная Казахстана по сокка второй год подряд завоевала титул чемпионов Европы. В прошлом году Казахстан в финале турнира обыграл Румынию.





В федерации сообщили, что в этом году на пути к финалу наша команда одержала 7 побед:

Казахстан 3:0 Оман



Казахстан 1:1 Германия (2:1 по буллитам)

Казахстан 2:1 Испания

Казахстан 9:2 Бельгия

Казахстан 3:2 Оман

Казахстан 5:1 Кипр

Казахстан 3:0 Италия

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.