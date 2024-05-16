Как Казахстан сыграет с лидером группы на ЧМ по хоккею?

На мировом первенстве уже определились команды, которые претендуют на выход в плей-офф или на вылет в более низший дивизион. Какие коэффициенты дают букмекеры на игру нашей сборной?

Группа В. Казахстан – Швеция. 16 мая, 19:20 (время Астаны)



Сборная Казахстана по хоккею после трех матчей, проведенных на чемпионате мира, откатилась на предпоследнее седьмое место в группе В. Подопечные Галыма Мамбеталиева в Чехии не блещут. Они набрали только три очка, одержав одну победу над Францией, а затем проиграв Словакии и Латвии. От зоны вылета спасает то, что Польша играет еще хуже – после четырех встреч всего одно очко.



Швеция – один из фаворитов турнира. Она выиграла все три предыдущих матча – у США, Польши и Германии. Команда лидирует в группе В и является единственной, кто не потерпел ни одного поражения. Всех своих соперников по группе Швеция обыгрывала как минимум с преимуществом в три шайбы. Соперника такого уровня у Казахстана в Чехии еще не было.



Галым Мамбеталиев привез на ЧМ команду без звезд и снова не вызвал даже натурализованных игроков, которые должны были усилить состав. В свою очередь его коллега Сэм Халлам пригласил в Чехию большое количество представителей НХЛ. Отсюда и результативность. Сборная Казахстана в трех матчах забросила соперникам пять шайб, а пропустила девять. А "Тре Крунур" поразили ворота противника 16 раз, позволив забить себе всего четырежды.



Эксперты Olimpbet считают, что сегодня Казахстан потерпит еще одно поражение. Победитель матча: Казахстан – 14.75, Швеция – 1.01.



Маловероятно даже, что в основное время будет ничья: П1 – 30, Х – 15, П2 – 1.06.



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Фото: Olimpbet





Группа А. Финляндия – Австрия. 16 мая, 19:20



В группе А Финляндия является одним из претендентов на выход в плей-офф. Команда немного уступает Швейцарии, Чехии и Канаде, но выделяется на фоне остальных, а потому весьма закономерно занимает четвертое место – последнее, которое гарантирует проход в следующую стадию.



"Суоми" разгромили Великобританию и уверенно обыграли Норвегию, а единственное поражение потерпели в серии буллитов в матче против Чехии. У финнов семь очков в трех матчах.



Австрия, как и Казахстан, идет в своей группе на предпоследнем месте. Однако команда уже успела наделать шума. У команды нет ни одной победы, но только Дании в стартовой игре она уступила разгромно. Игра против Швейцарии, лидера группы А, завершилась со счетом 5:6. А затем австрийцы, уступая Канаде 1:6, умудрились сравнять и перевести в овертайм. Команда явно не пасует перед топовыми соперниками и умеет навязывать борьбу.



Аналитики Olimpbet уверены в успехе номинальных хозяев льда. Победитель матча: Финляндия – 1.02, Австрия – 12.75. Однозначно в этом матче стоит ожидать большое количество голов – Тот (5.5) Б – 1.78.



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