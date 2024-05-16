Как Казахстан сыграет с лидером группы на ЧМ по хоккею?
Группа В. Казахстан – Швеция. 16 мая, 19:20
(время Астаны)
Сборная Казахстана по хоккею после трех матчей,
проведенных на чемпионате мира, откатилась на предпоследнее седьмое место в
группе В. Подопечные Галыма Мамбеталиева в Чехии не блещут. Они набрали только
три очка, одержав одну победу над Францией, а затем проиграв Словакии и Латвии.
От зоны вылета спасает то, что Польша играет еще хуже – после четырех встреч
всего одно очко.
Швеция – один из фаворитов турнира. Она выиграла все
три предыдущих матча – у США, Польши и Германии. Команда лидирует в группе В и
является единственной, кто не потерпел ни одного поражения. Всех своих
соперников по группе Швеция обыгрывала как минимум с преимуществом в три шайбы.
Соперника такого уровня у Казахстана в Чехии еще не было.
Галым Мамбеталиев привез на ЧМ команду без звезд и снова
не вызвал даже натурализованных игроков, которые должны были усилить состав. В
свою очередь его коллега Сэм Халлам пригласил в Чехию большое количество
представителей НХЛ. Отсюда и результативность. Сборная Казахстана в трех матчах
забросила соперникам пять шайб, а пропустила девять. А "Тре Крунур" поразили
ворота противника 16 раз, позволив забить себе всего четырежды.
Эксперты Olimpbet считают, что сегодня
Казахстан потерпит еще одно поражение. Победитель
матча: Казахстан – 14.75, Швеция – 1.01.
Маловероятно даже, что в основное время будет ничья: П1
– 30, Х – 15, П2 – 1.06.
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Фото: Olimpbet
Группа А. Финляндия – Австрия. 16 мая, 19:20
В группе А Финляндия является одним из претендентов на
выход в плей-офф. Команда немного уступает Швейцарии, Чехии и Канаде, но
выделяется на фоне остальных, а потому весьма закономерно занимает четвертое
место – последнее, которое гарантирует проход в следующую стадию.
"Суоми" разгромили Великобританию и уверенно
обыграли Норвегию, а единственное поражение потерпели в серии буллитов в матче
против Чехии. У финнов семь очков в трех матчах.
Австрия, как и Казахстан, идет в своей группе на
предпоследнем месте. Однако команда уже успела наделать шума. У команды нет ни
одной победы, но только Дании в стартовой игре она уступила разгромно. Игра
против Швейцарии, лидера группы А, завершилась со счетом 5:6. А затем
австрийцы, уступая Канаде 1:6, умудрились сравнять и перевести в овертайм.
Команда явно не пасует перед топовыми соперниками и умеет навязывать борьбу.
Аналитики Olimpbet уверены в успехе номинальных хозяев льда.
Победитель
матча: Финляндия – 1.02, Австрия – 12.75. Однозначно в этом матче
стоит ожидать большое количество голов – Тот (5.5) Б – 1.78.
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