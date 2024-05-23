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Россия будет участвовать на Всемирных играх кочевников в Астане

Игры кочевников Россия Дебют, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 17:53 Фото: telegram/Degtyarev_Info
Российские спортсмены планируют выступить на V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Эту новость распространил в соцсетях министр спорта России Михаил Дегтярев. Вопрос участия российских атлетов на будущих Играх в Астане был обсужден на встрече c министром туризма и спорта Казахстана Ермеком Маржикпаевым.

Международные спортивные состязания по этническим видам спорта проходят с 2014 года. На V Всемирных играх кочевников запланировано участие команд со всего мира, включая страны, которые не являлись кочевыми. В Астане ожидают приезда около 3 тыс. атлетов из более чем 100 стран.

На Играх-2024 будет разыграно 113 комплектов медалей. Соревнования пройдут по 20 основным и 10 показательным видам спорта. В этом списке конные скачки, национальные виды борьбы, интеллектуальные игры, соревнования по стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, народные игры, а также по этническим видам спорта.

Решение о проведении в нашей стране Всемирных игры кочевников было принято в начале октября 2022 года в турецком городе Изник.

В начале 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил организовать Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне.

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