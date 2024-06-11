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Беспроигрышные бонусы – к чемпионату Европы по футболу

Беспроигрышные бонусы – к чемпионату Европы по футболу , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 13:50 Фото: Olimpbet
Olimpbet запускает акцию для футбольных болельщиков. Что нужно, чтобы забрать "Сәлем бонус" от букмекера №1 в Казахстане?

Стартовала акция Olimpbet для новых пользователей. Чтобы получить приветственный "Сәлем бонус", не нужно иметь депозит и даже совершать ставки. Достаточно пройти идентификацию, сыграть в простую игру и выиграть до 20 тыс. тенге на счет.


Условия акции "Сәлем бонус":

1. Регистрация

Зарегистрируйтесь на платформе Olimpbet и сразу же получите гарантированный бонус в размере 500 тенге.

2. Идентификация

Пройдите процесс идентификации, который необходим для начала игры.

3. Геймификация

Испытайте удачу в игре в духе "Сапера". Ваша задача: открывать ячейки, за которыми скрываются либо бонусы, либо бомбы. Так вы можете увеличить сумму выигрыша.

  • этап 1: 1 тыс. тенге
  • этап 2: 3 тыс. тенге
  • этап 3: 5 тыс. тенге
  • этап 4: 10 тыс. тенге
  • этап 5: 20 тыс. тенге

Вы можете остановиться в любой момент и забрать накопленный бонус. Если вы попадете на бомбу, получите только гарантированные 500 тенге.

Не упустите шанс стать участником акции "Сәлем бонус" от Olimpbet и встретить чемпионат Европы по футболу с положительными эмоциями! Сроки проведения: с 10 июня до 14 июля.

Подробные правила участия читайте здесь.

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