Беспроигрышные бонусы – к чемпионату Европы по футболу
Стартовала акция Olimpbet для новых пользователей. Чтобы получить приветственный "Сәлем бонус", не нужно иметь депозит и даже совершать ставки. Достаточно пройти идентификацию, сыграть в простую игру и выиграть до 20 тыс. тенге на счет.
Условия акции "Сәлем бонус":
1. Регистрация
Зарегистрируйтесь на платформе Olimpbet и сразу же получите гарантированный бонус в размере 500 тенге.
2. Идентификация
Пройдите процесс идентификации, который необходим для начала игры.
3. Геймификация
Испытайте удачу в игре в духе "Сапера". Ваша задача: открывать ячейки, за которыми скрываются либо бонусы, либо бомбы. Так вы можете увеличить сумму выигрыша.
- этап 1: 1 тыс. тенге
- этап 2: 3 тыс. тенге
- этап 3: 5 тыс. тенге
- этап 4: 10 тыс. тенге
- этап 5: 20 тыс. тенге
Вы можете остановиться в любой момент и забрать накопленный бонус. Если вы попадете на бомбу, получите только гарантированные 500 тенге.
Не упустите шанс стать участником акции "Сәлем бонус" от Olimpbet и встретить чемпионат Европы по футболу с положительными эмоциями! Сроки проведения: с 10 июня до 14 июля.
Подробные правила участия читайте здесь.