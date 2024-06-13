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МОК выбрал место проведения зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах

Олимпиада США Франция, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 16:41 Фото: twitter/iocmedia
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета предложил избрать французские Альпы местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, а последующие Игры 2034 года – в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта), сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба МОК, высшие спортивные чиновники мира одобрили места проведения зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах.

"Исполком МОК согласился с рекомендацией комиссии по проведению зимних Олимпийских игр, устроить Зимние игры во Франции в 2030 году. В Солт-Лейк-Сити (США) спустя 4 года. Оба кандидата являются опытными организаторами международных спортивных соревнований, которые стремятся использовать наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр. Окончательное решение будет принято членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля".Глава комиссии МОК по Олимпийским играм Карл Штосс.  

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. 

А последнюю Белую Олимпиаду два года назад принял у себя Китай, где было введено 7 новых дисциплин спорта.  

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