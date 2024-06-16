На Евро-2024 встретились будущие соперники сборной Казахстана по Лиге наций

На чемпионате Европы-2024 прошел матч первого тура группы С, где сборная Дании разошлась миром с командой Словении со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

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Обе команды являются соперниками казахстанской сборной в предстоящем сезоне Лиги наций. В данном противостоянии счет открыли датчане, усилиями полузащитника Кристиана Эриксена.

Словенский коллектив восстановил равновесие во втором тайме. За 13 минут до финального свистка отличился защитник Эрик Янжа.

Таким образом Словения и Дания зафиксировали первую ничью (1:1) на этом чемпионате Европы в Германии.

В ночь на 17 июня пройдет еще один матч в подгруппе С, где сербская дружина померится силами с одним из главных фаворитов турнира – Англией. Начало этого поединка запланировано на 00:00 по казахстанскому времени.

Третий игровой день на Евро-2024 стартовал успехом сборной Нидерландов, которая одержала волевую победу в противостоянии с Польшей – 2:1.