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На Евро-2024 встретились будущие соперники сборной Казахстана по Лиге наций

Футбол Ничья Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 23:05 Фото: Instagram/EURO2024
На чемпионате Европы-2024 прошел матч первого тура группы С, где сборная Дании разошлась миром с командой Словении со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

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Обе команды являются соперниками казахстанской сборной в предстоящем сезоне Лиги наций. В данном  противостоянии счет открыли датчане, усилиями полузащитника Кристиана Эриксена.

Словенский коллектив восстановил равновесие во втором тайме. За 13 минут до финального свистка отличился защитник Эрик Янжа.

Таким образом Словения и Дания зафиксировали первую ничью (1:1) на этом чемпионате Европы в Германии. 

В ночь на 17 июня пройдет еще один матч в подгруппе С, где сербская дружина померится силами с одним из главных фаворитов турнира – Англией. Начало этого поединка запланировано на 00:00 по казахстанскому времени.   

Третий игровой день на Евро-2024 стартовал успехом сборной Нидерландов, которая одержала волевую победу в противостоянии с Польшей – 2:1.  

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