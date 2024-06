Федерация альпинизма принесла олимпийскую лицензию в копилку страны

24 июня в 03:40 по времени Астаны в алматинский аэропорт прибыл рейс из Будапешта, на борту которого на родину вернулись спортсмены, участвовавшие в квалификации олимпийского отбора по спортивному скалолазанию, сообщает Zakon.kz.

Участвовали в отборе трое казахстанцев. В дисциплине "скорость" у мужчин в 1/8 финала вышли Амир Маймуратов и Ришат Хайбуллин. Также стартовый раунд преодолела Тамара Улжабаева. Завершив квалификацию с лучшим результатом в 4,95 секунды, Амир Маймуратов прошел в финал и установил новый рекорд Казахстана, сообщили в пресс-службе Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана.

"Все три наших спортсмена выступили достойно на отборочных этапах соревнований, побив при этом личные рекорды и обновив лучшие результаты в стране", – отметил руководитель Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Нурсултан Шоканов.

В квалификационном раунде Амир Маймуратов с результатом 4,95 секунды занял первое место и прошел в 1/8 финала, где уверенно опередил соперников и дошел до финала. Всего отборочная серия предусматривала два турнира. Первый прошел в Шанхае. Обладателями лицензии стали спортсмены, прошедшие оба этапа и набравшие нужное количество очков. Общий зачет Маймуратова – 75 баллов, это позволило ему войти в первую тройку лицензиатов.

"Лицензия – это закономерный результат демонстрируемых волевых качеств наших спортсменов и работы всей команды тренеров, психологов, массажистов, функционеров федерации", – подчеркнул Нурсултан Шоканов.

Мастеру спорта Амиру Маймуратову 28 лет. Его "конек" – скорость. В 2012 году становился чемпионом молодежного чемпионата Азии и в 2017 году выиграл Кубок Азии.

Спортивное скалолазание развивается в 15 регионах Казахстана. Общее число занимающихся спортивным скалолазанием в РК – порядка 5 тыс. человек.

В 2016 году спортивное скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр 2021 года в Токио, и Казахстан первым из стран СНГ завоевал лицензию на участие в них. Казахстанец Ришат Хайбуллин вошел в тройку сильнейших скалолазов мира на ЧМ 2019 года и в 2021-м представил Казахстан на летней Олимпиаде в Токио. Еще две подающие надежды спортсменки из Казахстана, Тамара Улжабаева и Асель Марленова, регулярно занимают призовые места на крупных международных турнирах.

Скалолазание имеет высокий потенциал развития, в особенности за счет фактора массовости в этом виде спорта. Существует прямая зависимость: чем более эффективными будут усилия по развитию массового скалолазания, тем больше шансов на появление новых звезд в этом спорте. В свою очередь, массовость будет способствовать его успеху и заложит основу для дальнейшего развития, отмечают в Федерации альпинизма и спортивного скалолазания.

С учетом имеющейся у Казахстана мощной школы спортивного скалолазания, точкой приложения усилий на текущий момент является создание и развитие современной инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами с разветвленной региональной сетью центров подготовки спортсменов.

"Цель федерации – сделать скалолазание, как интеллектуальный вид спорта, впрочем, как альпинизм и ски-альпинизм (новый олимпийский вид спорта), национальными видами в Казахстане. Мы видим, как все направления, спортивные и прикладные дисциплины, курируемые федерацией, набирают обороты. Это не только лицензия. Наши спортсмены покоряют высочайшие точки на земле, в том числе мы стремимся усилить и вклад наших женщин", – говорит руководитель федерации.

Напомним, ранее благотворительный фонд Shokanov Family Foundation, созданный руководителем федерации, объявил об учреждении специальной премии в 10 тыс. долларов США для наших спортсменов, которые продемонстрируют лучшие результаты и завоюют путевки на олимпийские игры. Таким образом, ее обладателем станет Амир Маймуратов.

Федерация альпинизма Казахстана была основана в 1957 году. В 2016 году учреждено Объединение юридических лиц "Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан" (ФА и СС РК).

ФАиСС РК является действительным членом IFSC Международная федерация спортивного скалолазания (International Federation of Sport Climbing), UIAA – Международный союз альпинистских ассоциаций (The International Climbing and Mountaineering Federation), ISMF – Международная федерация ски-альпинизма (International ski-mountaineering Federation), UAAA – Союз азиатских альпийских ассоциаций (Union of Asian Alpine Associations).