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Спорт

Казахстанский гимнаст завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира в Хорватии

Милад Карими, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 20:35 Фото: НОК РК
Казахстанский гимнаст Милад Карими 12 апреля завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, он дошел до финала в вольных упражнениях.

"В решающем выступлении Милад набрал 13,966 балла. Этот результат позволил ему занять третье место. Победу одержал Артем Долгопят (Израиль) – 14,133. Следом с точно такой же суммой финишировал Юносуке Ивэй (США)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Карими на этом ЭКМ также выступит в финале упражнений на перекладине. Кроме того, за медали в упражнениях на коне поборются Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.

Ранее сборная Казахстана по теннису второй раз в истории пробилась на ЧМ среди игроков до 14 лет. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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