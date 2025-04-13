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Спорт

Овечкин озвучил новую цель

Овечкин объявил свою новую цель после преодоления рекорда Гретцки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 07:25 Фото: Telegram/Alex Ovechkin
12 апреля нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкино объявил свою следующую цель, сообщает Zakon.kz.

После преодоления рекорда Гретцки, в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову, Овечкин озвучил свою новую цель. Теперь это – выиграть Кубок Стэнли.

"У нас осталось пять игр – и потом плей-офф. Самое главное сейчас – побороться за Кубок Стэнли", – отметил спортсмен.

Он добавил, что оставшиеся игры регулярного сезона станут отличной возможностью подготовиться к этому.

11 апреля состоялись первые два четвертьфинальных поединка второго раунда Кубка Гагарина. В одном из матчей ярославский "Локомотив", победитель нынешнего сезона КХЛ, дома уступил "Авангарду" из Омска со счетом 1:4.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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