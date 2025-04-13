Овечкин озвучил новую цель

12 апреля нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкино объявил свою следующую цель, сообщает Zakon.kz.

После преодоления рекорда Гретцки, в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову, Овечкин озвучил свою новую цель. Теперь это – выиграть Кубок Стэнли.

"У нас осталось пять игр – и потом плей-офф. Самое главное сейчас – побороться за Кубок Стэнли", – отметил спортсмен.

Он добавил, что оставшиеся игры регулярного сезона станут отличной возможностью подготовиться к этому.

11 апреля состоялись первые два четвертьфинальных поединка второго раунда Кубка Гагарина. В одном из матчей ярославский "Локомотив", победитель нынешнего сезона КХЛ, дома уступил "Авангарду" из Омска со счетом 1:4.