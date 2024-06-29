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Сенсация в первом матче плей-офф Евро-2024: сборная Италии уступила Швейцарии

Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 23:04 Фото: Instagram/swissnatimen
29 июня состоялся первый матч 1/8 финала Евро-2024. Швейцария и Италия сыграли в Берлине на "Олимпиаштадионе", сообщает Zakon.kz.

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Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер на 37-й минуте открыл счет в матче. Нападающий Рубен Варгас на 46-й минуте удвоил преимущество своей команды. Отыграться итальянцы не сумели.

Уточним, что первую желтую карточку в матче получил итальянский полузащитник Николо Барелла за срыв атаки.

Итог игры: 0:2 в пользу Швейцарии.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия – Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.

Отметим, что швейцарцы спокойно вышли в плей-офф со второго места из группы с Германией (1:1), Венгрией (3:1) и Шотландией (1:1). Итальянцы в этом смысле немного похожи – тоже вышли из группы со второй строчки, пропустив вперед Испанию (0:1) и оставив позади Хорватию (1:1) и Албанию (2:1).

История встреч между Швейцарией и Италией небогатая, однако довольно свежая: в отборе к ЧМ-2022 они дважды сыграли между собой вничью (1:1, 0:0). А на победном для итальянцев Евро-2020 они разобрались со швейцарцами на групповом этапе (3:0).

Позже во втором матче 1/8 финала хозяева турнира немцы сыграют с датчанами.

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