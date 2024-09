Немецкий хоккеист Драйзайтль стал самым дорогим игроком НХЛ

По новому договору 28-летний немец, который является одним из лучших бомбардиров, стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. Прежним рекордсменом по зарплате был нападающий "Торонто Мейпл Ливз" Остон Мэттьюс, который получал 13,25 миллиона долларов в год.



Новый контракт Драйзайтла вступит в действие со следующего сезона.

🔒 LEON'S LOCKED IN 🔒



The #Oilers have signed forward Leon Draisaitl to an eight-year contract extension beginning in 2025-26 with an average annual value of $14 million. pic.twitter.com/wERUyneHA7