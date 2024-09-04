Немецкий хоккеист Драйзайтль стал самым дорогим игроком НХЛ

Центральный нападающий клуба "Эдмонтон Ойлерз" и сборной Германии по хоккею Леон Драйзайтль подписал со своим клубом контракт на 8 лет и сумму в 14 млн долларов за сезон. Он стал самым дорогим игроком Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

По новому договору 28-летний немец, который является одним из лучших бомбардиров, стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. Прежним рекордсменом по зарплате был нападающий "Торонто Мейпл Ливз" Остон Мэттьюс, который получал 13,25 миллиона долларов в год.



Новый контракт Драйзайтла вступит в действие со следующего сезона.

🔒 LEON'S LOCKED IN 🔒



The #Oilers have signed forward Leon Draisaitl to an eight-year contract extension beginning in 2025-26 with an average annual value of $14 million. pic.twitter.com/wERUyneHA7 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) September 3, 2024

Леон был выбран на драфте "нефтяниками" 10 лет назад под 3-м номером. За это время форвард сыграл за "Ойлерз" 719 игр, где набрал 850 (347+503) очков при полезности "+55".

В прошлом сезоне Драйзайтль со своей командой дошел до финала Кубка Стэнли, где в упорном 7-м поединке "Эдмонтон" уступил "Флориде".

Сам же лидер "Ойлерз" набрал 106 (41+65) очков за 81 игру в регулярном чемпионате и 31 (10+21) балл за результативность в 25 матчах плей-офф.