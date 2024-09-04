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Немецкий хоккеист Драйзайтль стал самым дорогим игроком НХЛ

Хоккей Самый дорогой игрок, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 08:11 Фото: Instagram/drat_29
Центральный нападающий клуба "Эдмонтон Ойлерз" и сборной Германии по хоккею Леон Драйзайтль подписал со своим клубом контракт на 8 лет и сумму в 14 млн долларов за сезон. Он стал самым дорогим игроком Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

По новому договору 28-летний немец, который является одним из лучших бомбардиров, стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. Прежним рекордсменом по зарплате был нападающий "Торонто Мейпл Ливз" Остон Мэттьюс, который получал 13,25 миллиона долларов в год.

Новый контракт Драйзайтла вступит в действие со следующего сезона.

Леон был выбран на драфте "нефтяниками" 10 лет назад под 3-м номером. За это время форвард сыграл за "Ойлерз" 719 игр, где набрал 850 (347+503) очков при полезности "+55". 

В прошлом сезоне Драйзайтль со своей командой дошел до финала Кубка Стэнли, где в упорном 7-м поединке "Эдмонтон" уступил "Флориде". 

Сам же лидер "Ойлерз" набрал 106 (41+65) очков за 81 игру в регулярном чемпионате и 31 (10+21) балл за результативность в 25 матчах плей-офф.

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