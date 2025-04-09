Фанаты ПСЖ и "Астон Виллы" устроили драку в одном из баров Парижа

За день до начала четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ и "Астон Виллой" в Париже произошла массовая драка болельщиков этих двух команд, сообщает Zakon.kz.

По сведениям RMC Sport, разборки между фанатами ПСЖ и "Астон Виллы" были замечены возле одного из баров Парижа, где собирались болельщики английского коллектива.

Во время разборок разгоряченные мужчины наносили удары друг другу, а также бросали стулья и другие предметы.

Aston Villa fans being attacked by PSG fans in Paris tonight. pic.twitter.com/8klf7BPtjx — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 8, 2025

Ранее правоохранители Франции делали предупреждения о возможных инцидентах, связанных с предстоящим матчем Лиги чемпионов.

9 апреля полиция Парижа усилила охрану железнодорожных вокзалов, куда прибудут английские болельщики.

Первая встреча этих команд в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет в ночь на 10 апреля на знаменитом стадионе "Парк де Пренс", начало в 00:00 по казахстанскому времени.