Пять казахстанцев завоевали путевки на Кубок мира по шахматам
Как информирует пресс-служба КФШ, по итогам девяти туров обладателями путевок на Кубок мира среди женщин стали Афруза Хамдамова (Узбекистан), а также местные спортсменки Елназ Калиахмет и Меруерт Камалиденова.
У мужчин этого права удостоены три казахстанца в лице Алдияра Ансата, Сатбека Ахмединова и Алишера Сулейменова. Мужскую группу разбавил представитель Узбекистана Мухаммадзохид Суяров.
Фото: Сергей Алексеенок
В женских состязаниях многое решилось уже в начале заключительного тура. На первом столе Афруза Хамдамова и Елназ Калиахмет быстро согласились на ничью, обеспечив себе выход на Кубок мира. За третью путевку развернулась напряженная борьба между Меруерт Камалиденовой и Алуа Нурман.
Партия получилась боевой с нервной концовкой, в которой более хладнокровной оказалась Камалиденова, занявшая в итоге третье место.
Фото: Сергей Алексеенок
В мужском турнире одним из героев стал 19-летний Сатбек Ахмединов, одержавший сенсационную победу над Мухиддином Мадаминовым всего за 23 хода.
Также хорошо выступили на Родине еще два наших шахматиста, Алдияр Ансат и Алишер Сулейменов, которые вскоре представят страну на Кубке мира.
Зональный чемпионат Азии-2025 по шахматам среди мужчин и женщин проходил в Алматы в период со 2 по 10 апреля в выставочном центре "Атакент".