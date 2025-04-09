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Спорт

Пять казахстанцев завоевали путевки на Кубок мира по шахматам

Шахматы Кубок Мира Шахматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:22 Фото: Сергей Алексеенок
9 апреля в Алматы завершился Зональный чемпионат Азии по шахматам (зона 3.4), официальный отборочный турнир на FIDE World Cup. Эти cоревнования собрали ведущих шахматистов стран Центральной Азии, где представители Казахстана заработали пять путевок на Кубок мира, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба КФШ, по итогам девяти туров обладателями путевок на Кубок мира среди женщин стали Афруза Хамдамова (Узбекистан), а также местные спортсменки Елназ Калиахмет и Меруерт Камалиденова.

У мужчин этого права удостоены три казахстанца в лице Алдияра Ансата, Сатбека Ахмединова и Алишера Сулейменова. Мужскую группу разбавил представитель Узбекистана Мухаммадзохид Суяров.

Шахматы Кубок Мира, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:22

Фото: Сергей Алексеенок

В женских состязаниях многое решилось уже в начале заключительного тура. На первом столе Афруза Хамдамова и Елназ Калиахмет быстро согласились на ничью, обеспечив себе выход на Кубок мира. За третью путевку развернулась напряженная борьба между Меруерт Камалиденовой и Алуа Нурман.

Партия получилась боевой с нервной концовкой, в которой более хладнокровной оказалась Камалиденова, занявшая в итоге третье место. 

Шахматы Кубок Мира, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:22

Фото: Сергей Алексеенок

В мужском турнире одним из героев стал 19-летний Сатбек Ахмединов, одержавший сенсационную победу над Мухиддином Мадаминовым всего за 23 хода.

Также хорошо выступили на Родине еще два наших шахматиста, Алдияр Ансат и Алишер Сулейменов, которые вскоре представят страну на Кубке мира.

Зональный чемпионат Азии-2025 по шахматам среди мужчин и женщин проходил в Алматы в период со 2 по 10 апреля в выставочном центре "Атакент".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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