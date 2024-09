Вратарь сборной Польши возвращается в футбол: его ждет "Барселона"

Эту информацию распространил в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо. Приход польского вратаря очень возможен, так как "блауграна" на днях из-за травмы потеряла своего основного голкипера Марк-Андре тер Штегена.



🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.



Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.



↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg