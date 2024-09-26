Вратарь сборной Польши возвращается в футбол: его ждет "Барселона"
Эту информацию распространил в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо. Приход польского вратаря очень возможен, так как "блауграна" на днях из-за травмы потеряла своего основного голкипера Марк-Андре тер Штегена.
🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024
Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.
↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg
Щенсны собирается подписать контракт с "Барселоной" контракт на один год в качестве свободного агента. И в ближайшие дни он планирует пройти медобследование в клубе.
"Сейчас веду переговоры и рассматриваю переход в "Барсу", так как уважаю историю клуба. Было бы неуважительно, если бы не рассмотрел этот вариант. "Барселона" – один из лучших клубов в мире. Понимаю сложную ситуацию, в которой они оказались после травмы тер Штегена". Войцех Щенсны
За плечами Войцеха есть опыт выступления в лондонском "Арсенале" и туринском "Ювентусе". За итальянский коллектив он сыграл 252 матча, выиграв 3 чемпионских титула Серии А и 3 Кубка Италии.
По сведениям Marca, 34-летний Щенсны при заключения договора с каталонским клубом даже сможет сыграть в нынешнем сезоне Лиге чемпионов УЕФА, согласно некоторым правилам регламента этого турнира.
Основной вратарь "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму во встрече 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" и его унесли с поля на носилках.
По вердикту врачей он не сможет помочь своей команде 7-8 месяцев.