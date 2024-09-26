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Вратарь сборной Польши возвращается в футбол: его ждет "Барселона"

Футбол Вратарь Барселона, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 17:51 Фото: Instagram/wojciech.szczesny1
Экс-голкипер итальянского "Ювентуса" Войцех Щенсны, который месяц назад распрощался с футболом, в эти дни ведет переговоры о заключении контракта с каталонской "Барселоной", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространил в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо. Приход польского вратаря очень возможен, так как "блауграна" на днях из-за травмы потеряла своего основного голкипера Марк-Андре тер Штегена.  

Щенсны собирается подписать контракт с "Барселоной" контракт на один год в качестве свободного агента. И в ближайшие дни он планирует пройти медобследование в клубе.

"Сейчас веду переговоры и рассматриваю переход в "Барсу", так как уважаю историю клуба. Было бы неуважительно, если бы не рассмотрел этот вариант. "Барселона" – один из лучших клубов в мире. Понимаю сложную ситуацию, в которой они оказались после травмы тер Штегена".  Войцех Щенсны

За плечами Войцеха есть опыт выступления в лондонском "Арсенале" и туринском "Ювентусе". За итальянский коллектив он сыграл 252 матча, выиграв 3 чемпионских титула Серии А и 3 Кубка Италии. 

По сведениям Marca, 34-летний Щенсны при заключения договора с каталонским клубом даже сможет сыграть в нынешнем сезоне Лиге чемпионов УЕФА, согласно некоторым правилам регламента этого турнира. 

Основной вратарь "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму во встрече 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" и его унесли с поля на носилках.

По вердикту врачей он не сможет помочь своей команде 7-8 месяцев. 

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