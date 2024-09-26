Вратарь сборной Польши возвращается в футбол: его ждет "Барселона"

Экс-голкипер итальянского "Ювентуса" Войцех Щенсны, который месяц назад распрощался с футболом, в эти дни ведет переговоры о заключении контракта с каталонской "Барселоной", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространил в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо. Приход польского вратаря очень возможен, так как "блауграна" на днях из-за травмы потеряла своего основного голкипера Марк-Андре тер Штегена.



🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.



Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.



↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024

Щенсны собирается подписать контракт с "Барселоной" контракт на один год в качестве свободного агента. И в ближайшие дни он планирует пройти медобследование в клубе.



"Сейчас веду переговоры и рассматриваю переход в "Барсу", так как уважаю историю клуба. Было бы неуважительно, если бы не рассмотрел этот вариант. "Барселона" – один из лучших клубов в мире. Понимаю сложную ситуацию, в которой они оказались после травмы тер Штегена". Войцех Щенсны

За плечами Войцеха есть опыт выступления в лондонском "Арсенале" и туринском "Ювентусе". За итальянский коллектив он сыграл 252 матча, выиграв 3 чемпионских титула Серии А и 3 Кубка Италии.

По сведениям Marca, 34-летний Щенсны при заключения договора с каталонским клубом даже сможет сыграть в нынешнем сезоне Лиге чемпионов УЕФА, согласно некоторым правилам регламента этого турнира.



Основной вратарь "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму во встрече 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" и его унесли с поля на носилках.

По вердикту врачей он не сможет помочь своей команде 7-8 месяцев.