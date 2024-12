Спорный пенальти привел к смерти сотни футбольных фанатов в Гвинее

Как пишет Barron’s, трагический инцидент произошел после спорного решения главного судьи матча между командами "Нзерекоре" и "Лабе". Арбитр сначала удалил одного из игроков "Нзерекоре", затем назначил пенальти. Разгневанные местные болельщики выбежали на поле и началась массовая драка.

По словам свидетелей и врачей, жертвами этого инцидента стали более 100 человек, которые заполнили местный морг и больницу.

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы остановить толпу разбушевавшихся фанатов. В ходе этих действий люди начали убегать, что привело к огромному столпотворению у выхода, и многие погибли от удушья, а также при падении со стен стадиона.

