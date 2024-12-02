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Спорный пенальти привел к смерти сотни футбольных фанатов в Гвинее

Футбол Трагедия Гвинея, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 11:49 Фото: pixabay
Более 100 болельщиков погибли 1 декабря в столкновениях между фанатами на футбольном матче в городе Нзерекоре (Гвинея). Эта цифра еще не окончательная, так как очень много раненых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Barron’s, трагический инцидент произошел после спорного решения главного судьи матча между командами "Нзерекоре" и "Лабе". Арбитр сначала удалил одного из игроков "Нзерекоре", затем назначил пенальти. Разгневанные местные болельщики выбежали на поле и началась массовая драка.

По словам свидетелей и врачей, жертвами этого инцидента стали более 100 человек, которые заполнили местный морг и больницу.

Футбол Трагедия Гвинея, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 11:49

Фото: pixabay

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы остановить толпу разбушевавшихся фанатов. В ходе этих действий люди начали убегать, что привело к огромному столпотворению у выхода, и многие погибли от удушья, а также при падении со стен стадиона.

Аналогичная трагедия произошла в мае 2023 года на футбольном чемпионате Сальвадора, когда погибли 12 человек.

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