Рахмонов и Гэрри прошли церемонию взвешивания перед боем: где посмотреть поединок

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) успешно прошел процедуру взвешивания перед поединком с Иэном Гэрри (15-0) в турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

30-летний Рахмонов и его соперник показали на взвешивании одинаковый вес – 77,56 килограмма.

Ранее сообщалось, что казахстанец и ирландец провели дуэль взглядов, а также тепло обнялись и перекинулись парой слов.

Бой между Рахмоновым и Гэрри состоится в воскресенье, 8 декабря. Прямая трансляция поединка начнется ориентировочно в 09:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC.

Изначально соперником казахстанца на турнире должен был стать американец Белал Мухаммад (24-3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Однако ему пришлось покинуть турнир в связи с проблемами со здоровьем.