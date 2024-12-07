#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.65
544.6
5.17
Спорт

Рахмонов и Гэрри прошли церемонию взвешивания перед боем: где посмотреть поединок

Рахмонов и Гэрри, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 12:21 Фото: Instagram/ufc
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) успешно прошел процедуру взвешивания перед поединком с Иэном Гэрри (15-0) в турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

30-летний Рахмонов и его соперник показали на взвешивании одинаковый вес – 77,56 килограмма.

Ранее сообщалось, что казахстанец и ирландец провели дуэль взглядов, а также тепло обнялись и перекинулись парой слов.

Бой между Рахмоновым и Гэрри состоится в воскресенье, 8 декабря. Прямая трансляция поединка начнется ориентировочно в 09:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC.

Изначально соперником казахстанца на турнире должен был стать американец Белал Мухаммад (24-3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Однако ему пришлось покинуть турнир в связи с проблемами со здоровьем.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
"Вашингтон" переиграл "Торонто" и вошел в список лидеров общей таблицы НХЛ
Спорт
09:50, Сегодня
"Вашингтон" переиграл "Торонто" и вошел в список лидеров общей таблицы НХЛ
ФК "Аталанта" вырвал победу у "Милана" в Серии А
Спорт
08:56, Сегодня
ФК "Аталанта" вырвал победу у "Милана" в Серии А
Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в истории НХЛ
Спорт
08:31, Сегодня
Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в истории НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: