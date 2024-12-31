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Спорт

"Манчестер Юнайтед" завершил 2024 год с риском вылета из АПЛ

Футбол Поражение Ньюкасл, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 11:08 Фото: Instagram/manchesterunited
Знаменитый футбольный клуб "МЮ" закончил первый круг английской Премьер-лиги в семи очках от зоны вылета. "Красные дьяволы" отстают от лидера АПЛ на 23 балла и повторили ряд антирекордов команды многолетней давности, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 31 декабря команда Рубена Аморима на своей арене проиграла "Ньюкаслу" со счетом 0:2. "Сороки" забили дважды уже к 19-й минуте поединка, благодаря голам Александера Исака и Жоэлинтона.

Тем самым после завершения всех игр первого круга Премьер-лиги "манкунианцы" набрали 22 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. Их отделяет всего лишь семь очков от зоны вылета, где находится "Ипсвич".

Поражение от "Ньюкасла" стало для "МЮ" шестым неудачным матчем за этот месяц. Таких цифр у "Юнайтед" не было впервые с сентября 1930 года, тогда клуб проиграл семь встреч.

А наставник "манкунианцев" Рубен Аморим терпит неудачу в пяти из восьми первых игр в АПЛ. Это самый худший результат за последние 103 года.

На старте второго круга английского чемпионата "Манчестер Юнайтед" 5 января встретится с "Ливерпулем", который стал победителем первой половины сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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