"Манчестер Юнайтед" завершил 2024 год с риском вылета из АПЛ

В ночь на 31 декабря команда Рубена Аморима на своей арене проиграла "Ньюкаслу" со счетом 0:2. "Сороки" забили дважды уже к 19-й минуте поединка, благодаря голам Александера Исака и Жоэлинтона.

Тем самым после завершения всех игр первого круга Премьер-лиги "манкунианцы" набрали 22 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. Их отделяет всего лишь семь очков от зоны вылета, где находится "Ипсвич".

6 - Manchester United have lost six games in December, their most in a single month since September 1930 (7). Concerning. pic.twitter.com/cApZFtaubw