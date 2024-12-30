"Ливерпуль" стал победителем первого круга английской Премьер-лиги

29 декабря 2024 года состоялся ряд игр заключительного 19-го тура первого круга АПЛ. По итогам этих матчей "Ливерпуль" выиграл первый круг английского чемпионата с неплохим преимуществом, плюс имея одну встречу в запасе, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 декабря "красные" разгромили на выезде "Вест Хэм" со счетом 5:0. После этой победы команда Арне Слота набрала 45 очков и сейчас занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, также у них остается игра в запасе.

За "мерсисайдцами" сенсационно следует "Ноттингем Форест" (37 баллов) и "Арсенал" (36). Действующий чемпион Англии, "Манчестер Сити" расположился только на пятой позиции (31).

Подопечные Хосепа Гвардиолы накануне сумели одержать долгожданную победу, переиграв на выезде "Лестер" (2:0).

В итоге "горожане" прервали неудачную серию из девяти поражений в различных турнирах на клубном уровне.