Кто представит Казахстан на предстоящих зимних Азиатских играх в Китае

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства 14 января 2025 года рассказал, кто из спортсменов представит Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что 9-е зимние Азиатские игры пройдут в городах Харбин и Ябули Китайской Народной Республики с 7 по 14 февраля текущего года. Сборная Казахстана планирует участие во всех шести видах спорта по 10 дисциплинам, за исключением сноуборда. В составе команды 138 спортсменов, которые будут бороться за 51 комплект медалей.

"Наша сборная на зимних Азиатских играх с 1996 года входит в топ-4. На предыдущих Азиатских играх 2017 года в Саппоро Казахстан, завоевав 32 медали, занял 4-е общекомандное место. Более половины нашей делегации – выходцы из городов Астана, Алматы и Восточно-Казахстанской области", – сказал Ербол Мырзабосынов.

Скриншот презентации в правительстве

Проводы на Азиатские игры планируется провести 30 января в легкоатлетическом спортивном комплексе "Казахстан" в Астане. Среди претендентов на медали наиболее высокие шансы имеют:

• в биатлоне – призер зимней Универсиады 2023 года Александр Мухин (Акмолинская область) и двухкратный призер Универсиады 2019 года Асет Дюсенов (Алматинская область);

• в лыжных гонках – бронзовая призерка Универсиады 2023 года Надежда Степашкина (Акмолинская область);

• в конькобежном спорте – победительница четырех континентов 2023 года Надежда Морозова (СКО), серебряный призер Кубка мира среди юниоров 2023 года Алтай Жардембекулы (Астана);

• в шорт-треке – бронзовый призер Азиатских игр и участник Олимпийских игр Абзал Ажгалиев (Астана), серебряный призер чемпионата мира 2024 года Денис Никиша (Акмолинская область);

• во фристайл-акробатике – чемпион этапа Кубка Европы 2023 года Шерзод Хаширбаев (Шымкент), бронзовая призерка Кубка Европы 2023 года Аяна Жолдас (Шымкент).

Также чемпионами Азии 2024 года является мужская сборная по хоккею с шайбой.

Скриншот презентации в правительстве

Флагоносцами будут мастер спорта РК по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Адиль Бекетаев и мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр в 2017 году Ольга Тихонова.

Скриншот презентации в правительстве

Эскиз экипировки спортсменов согласован с организационным комитетом Азиатских игр. Были соблюдены международные стандарты и учтены национальные требования. Пошив спортивной формы осуществлен полностью за счет спонсорских средств. В комплект входит 16 наименований.

Скриншот презентации в правительстве

"Национальная сборная Республики Казахстан по зимним видам спорта готова к участию в зимних Азиатских играх 2025 года", – заявил Ербол Мырзабосынов.

Ранее сообщалось, что Казахстан покорил Италию своим выходом на церемонии открытия XXXII зимней Универсиады.