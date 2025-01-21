Вратарь сборной Казахстана продолжит карьеру в Азербайджане

Казахстанский футболист, вратарь клуба "Тобол" и сборной Казахстана Стас Покатилов стал игроком футбольного клуба "Сабах" из Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 21 января 2025 года, из Instagram Казахстанской федерации футбола (КФФ).

"Стас Покатилов продолжит карьеру в Азербайджане. Вратарь сборной стал игроком "Сабаха", – заявили в КФФ, пожелав удачи Стасу.

Ранее Покатилов играл в "Акжайыке" (2010-2013), "Шахтёре" (2013-2015), "Актобе" (2015-2016, 2022-2023), "Кайрате" (2016-2022), "Тоболе" (2024) и российском "Ростове" (2016). Стас выступал за сборную Казахстана с 2015 года и провел в ее составе 28 игр.