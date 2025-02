Бельгийский теннисист хоккейным приемом уложил соперника в Кубке Дэвиса

Почти хоккейный прием случился на теннисной площадке во время проведения матча Кубка Дэвиса между командами Бельгии и Чили, который прошел 2 февраля в городе Хасселт.

Инцидент произошел в конце решающего сета, когда Зизу Бергс повел в счете 6:5, имея брейк.

Хозяин кортов так радовался своему успеху, что при смене сторон сбил Кристиан Гарина с ног. Чилиец от столкновения упал и у него опух глаз, после удара о плечо бельгийца.

Cristian Garin refusing to play after being knocked down by Zizou Bergs during changeover. His eye is swollen and Garin and Chile team are asking for a default.



Bergs was about to serve for the match at 6-5.



Play has stopped since 10 minutes.



pic.twitter.com/4S7EZ6RH6B