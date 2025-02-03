Бельгийский теннисист хоккейным приемом уложил соперника в Кубке Дэвиса
Почти хоккейный прием случился на теннисной площадке во время проведения матча Кубка Дэвиса между командами Бельгии и Чили, который прошел 2 февраля в городе Хасселт.
Инцидент произошел в конце решающего сета, когда Зизу Бергс повел в счете 6:5, имея брейк.
Хозяин кортов так радовался своему успеху, что при смене сторон сбил Кристиан Гарина с ног. Чилиец от столкновения упал и у него опух глаз, после удара о плечо бельгийца.
Cristian Garin refusing to play after being knocked down by Zizou Bergs during changeover. His eye is swollen and Garin and Chile team are asking for a default.— edgeAI (@edgeAIapp) February 2, 2025
Bergs was about to serve for the match at 6-5.
Play has stopped since 10 minutes.
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Вследствие данного столкновения Гарин отказывался продолжать игру, а команда Чили потребовала дисквалифицировать Бергса.
Спустя время игроков пригласили на корт, Кристиан не вышел и его оштрафовали на гейм. В итоге последовало автоматическое его поражение со счетом 6:3, 4:6, 7:5.
А общий счет на табло стал 3:1 в пользу бельгийской сборной, которая пробилась во второй этап квалификации Кубка Дэвиса, где сыграет с Австралией.
"Кристиан Гарин получил сильный удар в глаз, из-за которого которого упал и ударился головой. Это спровоцировало отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль. Однако он не терял сознания, но из-за боли не мог продолжать игру".Врач сборной Чили Алехандро Оризоло
Параллельно с матчем Бельгия – Чили, в Астане играли теннисисты Казахстана и Пакистана, в рамках плей-офф I Мировой группы.
Сборная Казахстана разгромила своих соперников со счетом 4:0.