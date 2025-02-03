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Спорт

Бельгийский теннисист хоккейным приемом уложил соперника в Кубке Дэвиса

Теннис Хоккейный Прием, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 15:37 Фото: Instagram/zizoubergs
Член мужской сборной Бельгии по теннису Зизу Бергс нечаянно сбил с ног своего чилийского оппонента Кристиана Гарина во время молниеносного перехода на другую сторону корта, сообщает Zakon.kz.

Почти хоккейный прием случился на теннисной площадке во время проведения матча Кубка Дэвиса между командами Бельгии и Чили, который прошел 2 февраля в городе Хасселт.

Инцидент произошел в конце решающего сета, когда Зизу Бергс повел в счете 6:5, имея брейк.

Хозяин кортов так радовался своему успеху, что при смене сторон сбил Кристиан Гарина с ног. Чилиец от столкновения упал и у него опух глаз, после удара о плечо бельгийца.

Вследствие данного столкновения Гарин отказывался продолжать игру, а команда Чили потребовала дисквалифицировать Бергса.

Спустя время игроков пригласили на корт, Кристиан не вышел и его оштрафовали на гейм. В итоге последовало автоматическое его поражение со счетом 6:3, 4:6, 7:5.

А общий счет на табло стал 3:1 в пользу бельгийской сборной, которая пробилась во второй этап квалификации Кубка Дэвиса, где сыграет с Австралией.

"Кристиан Гарин получил сильный удар в глаз, из-за которого которого упал и ударился головой. Это спровоцировало отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль. Однако он не терял сознания, но из-за боли не мог продолжать игру".Врач сборной Чили Алехандро Оризоло

Параллельно с матчем Бельгия – Чили, в Астане играли теннисисты Казахстана и Пакистана, в рамках плей-офф I Мировой группы.

Сборная Казахстана разгромила своих соперников со счетом 4:0. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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