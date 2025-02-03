Бельгийский теннисист хоккейным приемом уложил соперника в Кубке Дэвиса

Член мужской сборной Бельгии по теннису Зизу Бергс нечаянно сбил с ног своего чилийского оппонента Кристиана Гарина во время молниеносного перехода на другую сторону корта, сообщает Zakon.kz.

Почти хоккейный прием случился на теннисной площадке во время проведения матча Кубка Дэвиса между командами Бельгии и Чили, который прошел 2 февраля в городе Хасселт.

Инцидент произошел в конце решающего сета, когда Зизу Бергс повел в счете 6:5, имея брейк.

Хозяин кортов так радовался своему успеху, что при смене сторон сбил Кристиан Гарина с ног. Чилиец от столкновения упал и у него опух глаз, после удара о плечо бельгийца.

Cristian Garin refusing to play after being knocked down by Zizou Bergs during changeover. His eye is swollen and Garin and Chile team are asking for a default.



Bergs was about to serve for the match at 6-5.



Play has stopped since 10 minutes.



pic.twitter.com/4S7EZ6RH6B — edgeAI (@edgeAIapp) February 2, 2025

Вследствие данного столкновения Гарин отказывался продолжать игру, а команда Чили потребовала дисквалифицировать Бергса.

Спустя время игроков пригласили на корт, Кристиан не вышел и его оштрафовали на гейм. В итоге последовало автоматическое его поражение со счетом 6:3, 4:6, 7:5.

А общий счет на табло стал 3:1 в пользу бельгийской сборной, которая пробилась во второй этап квалификации Кубка Дэвиса, где сыграет с Австралией.

"Кристиан Гарин получил сильный удар в глаз, из-за которого которого упал и ударился головой. Это спровоцировало отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль. Однако он не терял сознания, но из-за боли не мог продолжать игру". Врач сборной Чили Алехандро Оризоло

Параллельно с матчем Бельгия – Чили, в Астане играли теннисисты Казахстана и Пакистана, в рамках плей-офф I Мировой группы.

Сборная Казахстана разгромила своих соперников со счетом 4:0.