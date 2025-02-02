Сборная Казахстана разгромила Пакистан в "Кубке Дэвиса"

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В Астане завершились матчи плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Пакистана, сообщает Zakon.kz.

В заключительной четвертой игре противостояния Денис Евсеев за 36 минут разгромил Ахмада Куреши со счетом 6:0, 6:0. Это была первая игра Дениса в составе сборной Казахстана на "Кубке Дэвиса".

Ранее Александр Шевченко и Тимофей Скатов обыграли в парной встрече Акила Хана и Музаммила Муртазу со счетом 6:4, 7:6. Таким образом, счет в противостоянии Казахстан – Пакистан – 4:0.

Ранее очки казахстанской команде принесли Александр Шевченко и Бейбит Жукаев. Благодаря этой победе Казахстан вернулся в Мировую группу 1 "Кубка Дэвиса".

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