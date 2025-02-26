Казахстанку жестоко "избили" на "Кубке Странджа"
Фото: Instagram/taubay_uldana
В столице Болгарии Софии идет "малый чемпионат мира". Казахстанская боксерша Улдана Таубай проиграла свой бой на этом турнире, сообщает Zakon.kz.
В 1/8 финала весовой категории до 66 килограммов Таубай выступила против представительницы Турции Берфин Кабак.
Казахстанка проиграла поединок единогласным решением судей. Во втором раунде Улдане два раза отсчитали нокдаун.
Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет временно признал Федерацию World Boxing.
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