Казахстанку жестоко "избили" на "Кубке Странджа"

Фото: Instagram/taubay_uldana

В столице Болгарии Софии идет "малый чемпионат мира". Казахстанская боксерша Улдана Таубай проиграла свой бой на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 66 килограммов Таубай выступила против представительницы Турции Берфин Кабак. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T.U (@taubay_uldana) Казахстанка проиграла поединок единогласным решением судей. Во втором раунде Улдане два раза отсчитали нокдаун. Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет временно признал Федерацию World Boxing.

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