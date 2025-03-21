Винисиус добыл победу Бразилии на 99-й минуте поединка против Колумбии

Рано утром 21 марта сборная Бразилии по футболу переиграла команду Колумбии (2:1) в отборочном матче ЧМ-2026, где решающий гол на 99-й минуте встречи забил вингер "Реала" Винисиус Жуниор, сообщает Zakon.kz.

Для Винисиуса это был первый гол в нынешнем отборе ЧМ-2026. Теперь в его активе гол и передача после восьми игр квалификационного раунда в Южной Америке.

Таким образом, Бразилия выиграла впервые за последние три матча и вышла на второе место в этом отборочном цикле.

Ранее "пентакапионы" сыграли вничью с Уругваем (1:1) и Венесуэлой (1:1). Сейчас бразильцы отстают на 4 очка от Аргентины в турнирной таблице.

"Эта победа очень важна, и мы ее заслужили. Этот гол я тоже заслужил всем своим старанием. Это облегчение и счастье". Винисиус Жуниор

В других матчах в ночь на 23 марта Эквадор сыграет дома с Венесуэлой, а Аргентина встретится в гостях с Уругваем.

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