Спорт

Футболисты Бразилии одержали первую крупную победу во главе с Анчелотти

Футбол Разгром Маракана, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 12:07 Фото: Instagram/mrancelotti
5 сентября пятикратные чемпионы мира по футболу, сборная Бразилии, обыграли команду Чили со счетом 3:0 в рамках матча отборочного раунда ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

В этой встрече, которая прошла на знаменитой арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро, голы у победителей забили Эстевао, Пакета и Гимараэс.

Тем самым "пентакапионы" выиграли два из трех матчей под руководством известного итальянского специалиста Карло Анчелотти, при этом не пропустили ни одного мяча в свои ворота.

Ранее команда Анчелотти была сильнее Парагвая (1:0) и разошлась миром с Эквадором (0:0). И в третьем поединке бразильцы трижды поразили ворота чилийских футболистов.

Теперь 10 сентября самая титулованная сборная мира проведет заключительный матч в рамках отборочного цикла на ЧМ-2026, соперником на выезде станет Боливия.

На данный час подопечные Анчелотти занимают вторую строчку в таблице отборочного турнира с активом в 28 очков.

Впереди всех стоит Аргентина (38), которая в прошедшем туре переиграла Венесуэлу (3:0) благодаря дублю Лионеля Месси.

