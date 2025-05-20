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Спорт

Елена Рыбакина порадовала поклонников успешным стартом на турнире во Франции

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 19:34 Фото: Instagram/lenarybakina
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (12-е место рейтинга WTA) стартовала на турнире в Страсбурге, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге казахстанка в двух сетах одолела представительницу Китая Ван Синьюй (42-я) со счетом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Рыбакиной станет полячка Магда Линетт (33-я), которая сегодня разобралась со словачкой Ребеккой Шрамковой (41-я) – 6:4, 6:3.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая, его призовой фонд составляет 925 661 евро, из которых победительница получит – 142 610 евро и 500 очков рейтинга. Действующей чемпионкой является американка Мэдисон Киз.

Ранее сообщалось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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