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Спорт

Выяснилось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 02:20 Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (12-е место в рейтинге WTA) сенсационно проиграла канадке Бьянке Андрееску (121-е место) в матче третьего круга турнира в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

По информации Sports.kz, за участие в третьем круге Рыбакина заработала 38 313 евро (22 млн 236 тыс. 482 тенге). Также спортсменка получит 65 рейтинговых очков.

Елена побеждала на этом турнире в 2023 году, но в 2024-м не защищала свой титул. В этом соревновании Елена Рыбакина стартовала с победы над немецкой теннисисткой Евой Лис (63-е место) – 7:6, 6:2.

Что касается матча с Бьянкой Андрееску, то в нем казахстанка уступила своей сопернице в двух сетах.

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Аксинья Титова
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