Выяснилось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (12-е место в рейтинге WTA) сенсационно проиграла канадке Бьянке Андрееску (121-е место) в матче третьего круга турнира в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

По информации Sports.kz , за участие в третьем круге Рыбакина заработала 38 313 евро (22 млн 236 тыс. 482 тенге). Также спортсменка получит 65 рейтинговых очков.

Елена побеждала на этом турнире в 2023 году, но в 2024-м не защищала свой титул. В этом соревновании Елена Рыбакина стартовала с победы над немецкой теннисисткой Евой Лис (63-е место) – 7:6, 6:2.

Что касается матча с Бьянкой Андрееску, то в нем казахстанка уступила своей сопернице в двух сетах.