Казахстанская теннисистка стала участницей конфликта в Германии

27-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление на турнире серии WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Там же она стала участницей конфликта с другой спортсменкой, сообщает Zakon.kz.

В первом круге турнира категории WTA 250 в немецком Бад Хомбурге вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проиграла Марии Саккари из Греции со счетом 5:7, 6:7.





По данным Telegram-канала "Арсен Версен", после матча гречанке не понравилось рукопожатие казахстанской теннисистки и она предъявила претензии Путинцевой.

Из-за этого Саккари учинила конфликт на глазах у болельщиков. К счастью, до драки дело не дошло. Спортсменки выяснили отношения словесно.

Ранее стало известно, что Анна Данилина проиграла в финале WTA в Великобритании.