С деревенских улиц – к пьедесталу страны: кто представит Акмолинскую область на "Қазақстан Барысы"
Именно он будет защищать честь региона на одном из самых престижных турниров страны. Журналист Zakon.kz встретился со спортсменом и узнал, как он готовится к чемпионату, что для него значит быть представителем области и с какими мыслями он выходит на ковер.
Ему всего 21 год, но в голосе уже слышится спокойная уверенность человека, который точно знает, зачем он выходит на ковер. Суровый взгляд, твердая осанка и речь без лишнего пафоса – Дастан сразу производит впечатление настоящего бойца.
"Я родился в 2003 году, в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области. С детства мечтал стать спортсменом. Сегодня я иду к этой цели, учусь на преподавателя физической культуры и ни разу не пожалел о своем выборе", — рассказывает он.
Путь в спорт для Дастана начался не с раннего возраста, как у многих, а в 14 лет. Тогда в родное село приехал тренер Алдаберген Толстой, который стал первым наставником будущего чемпиона.
"В 2017 году он начал нас тренировать. С тех пор мы идем вместе. Моя первая крупная победа — чемпионат Казахстана среди кадетов в Павлодаре в 2018 году. Я готовился целый год и стал чемпионом. Именно тогда по-настоящему поверил в себя", — вспоминает Дастан.
Он уже успел попробовать свои силы на главной арене страны. В 2023 году Дастан занял второе место на региональном этапе и получил шанс выйти на национальный. Для молодого борца это стало настоящей школой жизни.
"Это было незабываемо — борьба с сильнейшими, атмосфера арены, напряжение каждой схватки. Там все по-настоящему. Тогда я понял: к вершине ведут только упорный труд, дисциплина и сильная психология", — делится он.
В этом году Дастан одержал победу на региональном этапе и завоевал заветную путевку.
"Теперь я — чемпион „Ақмола Барысы". Для меня это не просто победа, а настоящий вызов. Я готов сражаться за честь области и мечтаю стать „Қазақстан Барысы"", — говорит он.
После короткого отдыха Дастан с головой ушел в тренировки.
"Сейчас тренируемся в Астане. Здесь все иначе — нагрузка вдвое больше, внимание к деталям. Мы работаем над техникой, силой и, самое главное, над собой. Без веры в себя невозможно победить", — отмечает борец.
На вопрос, что, по его мнению, самое главное для победы, Дастан отвечает без раздумий:
"Психология. Нужно уметь читать соперника — по глазам, по стойке. К каждому бою я готовлюсь индивидуально, выхожу на ковер с холодной головой и горячим сердцем".
Фото: из личного архива Дастана Баухана
Выделять кого-то из соперников Дастан не хочет: для него каждый — вызов, каждый заслуживает уважения.
"На „Қазақстан Барысы" съезжаются сильнейшие борцы со всей страны. Я уважаю всех и никого не недооцениваю", — подчеркивает он.
Среди кумиров молодого палуана — олимпийский чемпион Илиас Илиадис, ставший лучшим в мире всего в 18 лет. Для Дастана он — пример безграничной силы духа и воли, к которому он стремится.
В завершение беседы Дастан обратился к молодежи:
"Никогда не сдавайтесь. Работайте. Только труд приведет к успеху. Будьте дисциплинированными — это фундамент любых побед".
Фото: из личного архива Дастана Баухана