С деревенских улиц – к пьедесталу страны: кто представит Акмолинскую область на "Қазақстан Барысы"

Недавно в Акмолинской области завершился традиционный отборочный турнир "Ақмола Барысы". Среди сильнейших палуанов, пробившихся в национальный финал "Қазақстан Барысы", выделяется молодой, но уже весьма перспективный борец Дастан Баухан.

Именно он будет защищать честь региона на одном из самых престижных турниров страны. Журналист Zakon.kz встретился со спортсменом и узнал, как он готовится к чемпионату, что для него значит быть представителем области и с какими мыслями он выходит на ковер.

Ему всего 21 год, но в голосе уже слышится спокойная уверенность человека, который точно знает, зачем он выходит на ковер. Суровый взгляд, твердая осанка и речь без лишнего пафоса – Дастан сразу производит впечатление настоящего бойца.

"Я родился в 2003 году, в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области. С детства мечтал стать спортсменом. Сегодня я иду к этой цели, учусь на преподавателя физической культуры и ни разу не пожалел о своем выборе", — рассказывает он.

Путь в спорт для Дастана начался не с раннего возраста, как у многих, а в 14 лет. Тогда в родное село приехал тренер Алдаберген Толстой, который стал первым наставником будущего чемпиона.

"В 2017 году он начал нас тренировать. С тех пор мы идем вместе. Моя первая крупная победа — чемпионат Казахстана среди кадетов в Павлодаре в 2018 году. Я готовился целый год и стал чемпионом. Именно тогда по-настоящему поверил в себя", — вспоминает Дастан.

Он уже успел попробовать свои силы на главной арене страны. В 2023 году Дастан занял второе место на региональном этапе и получил шанс выйти на национальный. Для молодого борца это стало настоящей школой жизни.

"Это было незабываемо — борьба с сильнейшими, атмосфера арены, напряжение каждой схватки. Там все по-настоящему. Тогда я понял: к вершине ведут только упорный труд, дисциплина и сильная психология", — делится он.

В этом году Дастан одержал победу на региональном этапе и завоевал заветную путевку.

"Теперь я — чемпион „Ақмола Барысы". Для меня это не просто победа, а настоящий вызов. Я готов сражаться за честь области и мечтаю стать „Қазақстан Барысы"", — говорит он.

После короткого отдыха Дастан с головой ушел в тренировки.

"Сейчас тренируемся в Астане. Здесь все иначе — нагрузка вдвое больше, внимание к деталям. Мы работаем над техникой, силой и, самое главное, над собой. Без веры в себя невозможно победить", — отмечает борец.

На вопрос, что, по его мнению, самое главное для победы, Дастан отвечает без раздумий:

"Психология. Нужно уметь читать соперника — по глазам, по стойке. К каждому бою я готовлюсь индивидуально, выхожу на ковер с холодной головой и горячим сердцем".

Фото: из личного архива Дастана Баухана

Выделять кого-то из соперников Дастан не хочет: для него каждый — вызов, каждый заслуживает уважения.

"На „Қазақстан Барысы" съезжаются сильнейшие борцы со всей страны. Я уважаю всех и никого не недооцениваю", — подчеркивает он.

Среди кумиров молодого палуана — олимпийский чемпион Илиас Илиадис, ставший лучшим в мире всего в 18 лет. Для Дастана он — пример безграничной силы духа и воли, к которому он стремится.

В завершение беседы Дастан обратился к молодежи:

"Никогда не сдавайтесь. Работайте. Только труд приведет к успеху. Будьте дисциплинированными — это фундамент любых побед".