Рыбакина сыграет на турнире в Вашингтоне, но не одна

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выступит на турнире в США в дуэте с известной британкой, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 13-ая ракетка мира из Казахстана выступит в парном разряде турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Елена Рыбакина сыграет с США в дуэте с Эммой Радукану из Великобритании. Также известно, что казахстанка заявилась в одиночной сетке турнира под третьим номером. Рыбакина вступит в соревнование со второго круга.

WTA 500 в Вашингтоне стартует 21 июля.

Ранее стало известно, что Бублик выиграл шестой титул в карьере и поднялся на 30-е место рейтинга ATP.