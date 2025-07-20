Рыбакина сыграет на турнире в Вашингтоне, но не одна
Фото: Instagram/ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выступит на турнире в США в дуэте с известной британкой, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, 13-ая ракетка мира из Казахстана выступит в парном разряде турнира WTA 500 в Вашингтоне.
Елена Рыбакина сыграет с США в дуэте с Эммой Радукану из Великобритании. Также известно, что казахстанка заявилась в одиночной сетке турнира под третьим номером. Рыбакина вступит в соревнование со второго круга.
WTA 500 в Вашингтоне стартует 21 июля.
Ранее стало известно, что Бублик выиграл шестой титул в карьере и поднялся на 30-е место рейтинга ATP.
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