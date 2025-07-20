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Спорт

Рыбакина сыграет на турнире в Вашингтоне, но не одна

Ракетка, спортсменка, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 02:59 Фото: Instagram/ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выступит на турнире в США в дуэте с известной британкой, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 13-ая ракетка мира из Казахстана выступит в парном разряде турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Елена Рыбакина сыграет с США в дуэте с Эммой Радукану из Великобритании. Также известно, что казахстанка заявилась в одиночной сетке турнира под третьим номером. Рыбакина вступит в соревнование со второго круга.

WTA 500 в Вашингтоне стартует 21 июля.

Ранее стало известно, что Бублик выиграл шестой титул в карьере и поднялся на 30-е место рейтинга ATP. 

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Аксинья Титова
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