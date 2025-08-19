Швёнтек победила в Цинциннати

19 августа польская теннисистка Ига Швёнтек стала чемпионкой турнира в Цинцинати, сообщает Zakon.kz.

Ига обыграла девятую ракетку мира Жасмин Паолини в двух партиях – 7:5, 6:4

Another Jewel in Her Crown! 👑🏆



Iga Swiatek defeats Paolini 7-5, 6-4 to take home the Cincinnati Open title for the first time!#CincyTennis pic.twitter.com/crZE4FvvYb — wta (@WTA) August 19, 2025

Для нее это – 24-й титул в карьере, второй трофей в сезоне и 11-й "тысячник". По количеству "тысячников" ее опережает только Серена Уильямс, у которой 13 побед на турнирах WTA-1000.

Таким образом, Швёнтек возвращает себе статус второй ракетки мира.

Ранее она прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной.