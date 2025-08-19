#АЭС в Казахстане
Спорт

Швёнтек победила в Цинциннати

Ига Швёнтек - чемпионка Цинцинати, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 05:12 Фото: j48tennis
19 августа польская теннисистка Ига Швёнтек стала чемпионкой турнира в Цинцинати, сообщает Zakon.kz.

Ига обыграла девятую ракетку мира Жасмин Паолини в двух партиях – 7:5, 6:4

Для нее это – 24-й титул в карьере, второй трофей в сезоне и 11-й "тысячник". По количеству "тысячников" ее опережает только Серена Уильямс, у которой 13 побед на турнирах WTA-1000.

Таким образом, Швёнтек возвращает себе статус второй ракетки мира.

Ранее она прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной.

Фото Алия Абди
Алия Абди
