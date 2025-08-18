#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

Ига Швёнтек прокомментировала победу над Рыбакиной

Теннисисты, ракетки, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 07:59 Фото: Instagram/mubadalacitidcopen
Третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек оценила победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первой партии полька отыграла подачу на сет и выиграла встречу со счетом 7:5, 6:3.

"Сначала уровень был просто безумным. Мы играли так быстро, что иногда не успевали уже за вторым мячом. Я хотела сыграть интенсивно и качественно. Очень довольна выступлением", – высказалась Швёнтек в интервью на корте.

В финале турнира в Цинциннати Ига Швёнтек сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Ранее мы сообщали о том, что Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Вторая ракетка Казахстана не доиграл финал турнира в США
Спорт
04:30, 18 августа 2025
Вторая ракетка Казахстана не доиграл финал турнира в США
Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
Спорт
00:00, 18 августа 2025
Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
18-летний борец из Казахстана вышел в финал ЧМ после победы над соперником из США
Спорт
23:38, 17 августа 2025
18-летний борец из Казахстана вышел в финал ЧМ после победы над соперником из США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: