Ига Швёнтек прокомментировала победу над Рыбакиной

Третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек оценила победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первой партии полька отыграла подачу на сет и выиграла встречу со счетом 7:5, 6:3.

"Сначала уровень был просто безумным. Мы играли так быстро, что иногда не успевали уже за вторым мячом. Я хотела сыграть интенсивно и качественно. Очень довольна выступлением", – высказалась Швёнтек в интервью на корте.

В финале турнира в Цинциннати Ига Швёнтек сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Ранее мы сообщали о том, что Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати.