Тимур Турлов вложит более 18,5 миллиарда тенге в детско-юношеский футбол Карагандинской области

Главный исполнительный директор холдинга Freedom Тимур Турлов получил новую должность в спортивной сфере – он был единогласно избран президентом Карагандинской областной ассоциации футбола.

Бизнесмен представил перед делегатами выборной конференции программу, рассчитанную на четыре года. Ее главный акцент сделан на системных мерах по развитию массового и детско-юношеского футбола в Карагандинской области.

Предприниматель объяснил, почему выбрал для инвестиций именно этот регион:

"Если не считать Астану и Алматы, то именно сюда, кажется, я приезжаю чаще всего. Видимо, судьба сама подсказывает, что с этим регионом у меня и всей группы компаний Freedom особая связь и большое будущее. Возможно, дело не только в наших совместных проектах и бизнес-интересах, но и в том, что Караганда – это регион с особым характером, сильными традициями и невероятной любовью к спорту. Здесь футбол – не просто игра, а часть культурного кода".

Фото: Виктор Рябов

Список инициатив Турлова и Freedom Holding Corp. в массовом футболе включает в себя развитие системы любительских турниров, проведение фестивалей для девочек, возведение малоразмерных полей в разных населенных пунктах области (в том числе – сельских).

Кроме того, был анонсирован запуск экспериментального школьного проекта "Алга!". Он предусматривает планы по введению в учебных заведениях урока футбола, а также развитие секций и проведение регулярных соревнований между школами.

Ожидается, что к концу четырехлетнего периода деятельность федерации приведет к тому, что в футбольных инициативах будут задействованы более 100 детских садов и школ, более 40 000 школьников и 3 600 студентов.

Фото: Виктор Рябов

Реформы затронут и формат проведения областных чемпионатов. Ожидается, что футболисты старших возрастов будут соревноваться в полноценных турнирах, учитывающих недельный цикл тренировок. Для младших возрастных групп предусмотрено проведение соревнований в малых форматах, а самые юные игроки станут участниками однодневных фестивалей.

Большое внимание будет уделено и повышению квалификации тренеров, а также других специалистов детско-юношеского футбола. Для них планируется проведение тренингов и семинаров, а лучшие тренера могут получить гранты на обучение на лицензию UEFA или на прохождение международной практики.

Общая сумма инвестиций Freedom Holding Corp. в массовый и детско-юношеский футбол Карагандинской области – 18,5 миллиардов тенге за четыре года.

Фото: Виктор Рябов

Из них 12 миллиардов заложены на постройку современной академии в Караганде, анонсированной ранее. Проект строительства включает в себя возведение стадиона, круглогодичного манежа, полноразмерного поля и комфортного общежития для игроков академии.

"Футбол – это больше, чем спорт. Это энергия двора, азарт стадиона, путь для молодых к дисциплине, лидерству и командной работе. Уверен, что Тимур Русланович, как основатель Freedom QJ League и президент Казахстанской Федерации шахмат, сможет продолжить масштабные реформы и привнесет передовые практики в карагандинский футбол", – подчеркнул аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, это далеко не первые шаги Тимура Турлова в юношеском футболе. С 2023 года он занимает должность председателя попечительского совета Freedom QJ League. За годы своей работы Лига получила большое признание в казахстанском и международном спортивном сообществе, включая две подряд награды лучшей спортивной организации года по версии Metaratings Top Awards, а также победы в шести из одиннадцати номинаций премии Altyn Adam Sport Marketing.

Фото: Виктор Рябов

Кроме того, Тимур Турлов третий год возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат. Под его руководством в стране состоялось несколько престижных мировых первенств, а спортсмены завоевали сотни медалей разного достоинства, включая историческое серебро женской сборной на шахматной Олимпиаде и победу Казыбека Ногербека на ЧМ среди юниоров.

На церемонии Metaratings Top Awards 2024 заслуги Турлова были отмечены наградой лучшему спортивному менеджеру.