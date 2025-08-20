Жукаев приложил сверхусилия для прохода в полуфинал отбора US Open-2025

На открытом чемпионате США по теннису завершились матчи первого круга квалификационного раунда. По их итогам все три казахстанских теннисиста удачно прошли данную стадию, где особыми волевыми качествами отличился Бейбут Жукаев, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Актау для своего успеха потратил больше трех с половиной часов сражения в противостоянии с британцем Джеком Пиннингтоном Джонсом (№193 ATP).

Уступив стартовый сет со счетом 3:6, далее казахстанец взял тяжелейшие две партии, обыграв неуступчивого соперника на двух тай-брейках – 8:6, 14:12.

В итоге Бейбит Жукаев теперь поспорит за выход в финал отборочного турнира US Open-2025. В матче 1/2 финала ему будет оппонировать хозяин кортов Закари Забайду (№143 ATP). Начало этого матча запланировано на 20 августа примерно в 21:30 по казахстанскому времени.

В это же время на корты Нью-Йорка будут приглашены еще два наших соотечественника – Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко, которые также попытаются завоевать путевки в финальную часть этих состязаний.