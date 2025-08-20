Жукаев приложил сверхусилия для прохода в полуфинал отбора US Open-2025
Уроженец Актау для своего успеха потратил больше трех с половиной часов сражения в противостоянии с британцем Джеком Пиннингтоном Джонсом (№193 ATP).
Уступив стартовый сет со счетом 3:6, далее казахстанец взял тяжелейшие две партии, обыграв неуступчивого соперника на двух тай-брейках – 8:6, 14:12.
В итоге Бейбит Жукаев теперь поспорит за выход в финал отборочного турнира US Open-2025. В матче 1/2 финала ему будет оппонировать хозяин кортов Закари Забайду (№143 ATP). Начало этого матча запланировано на 20 августа примерно в 21:30 по казахстанскому времени.
В это же время на корты Нью-Йорка будут приглашены еще два наших соотечественника – Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко, которые также попытаются завоевать путевки в финальную часть этих состязаний.