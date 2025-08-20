#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Спорт

Жукаев приложил сверхусилия для прохода в полуфинал отбора US Open-2025

Теннис Полуфинал US OPen, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 10:59 Фото: ktf.kz
На открытом чемпионате США по теннису завершились матчи первого круга квалификационного раунда. По их итогам все три казахстанских теннисиста удачно прошли данную стадию, где особыми волевыми качествами отличился Бейбут Жукаев, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Актау для своего успеха потратил больше трех с половиной часов сражения в противостоянии с британцем Джеком Пиннингтоном Джонсом (№193 ATP).

Уступив стартовый сет со счетом 3:6, далее казахстанец взял тяжелейшие две партии, обыграв неуступчивого соперника на двух тай-брейках – 8:6, 14:12.

В итоге Бейбит Жукаев теперь поспорит за выход в финал отборочного турнира US Open-2025. В матче 1/2 финала ему будет оппонировать хозяин кортов Закари Забайду (№143 ATP). Начало этого матча запланировано на 20 августа примерно в 21:30 по казахстанскому времени.

В это же время на корты Нью-Йорка будут приглашены еще два наших соотечественника – Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко, которые также попытаются завоевать путевки в финальную часть этих состязаний.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гол Мбаппе принес важную победу "Реалу" на старте испанского чемпионата
Спорт
10:01, Сегодня
Гол Мбаппе принес важную победу "Реалу" на старте испанского чемпионата
Шавкат Рахмонов занял строчку в легендарном рейтинге
Спорт
08:37, Сегодня
Шавкат Рахмонов занял строчку в легендарном рейтинге
Дастан Сатпаев стал лучшим игроком июля в КПЛ
Спорт
06:59, Сегодня
Дастан Сатпаев стал лучшим игроком июля в КПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: