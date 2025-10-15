Елена Рыбакина ярко преобразилась перед турниром в Китае
Помимо спортивных показателей лучшая теннисистка нашей страны пользуется большой популярностью среди местных болельщиков, которые постоянно приходят на ее матчи.
Фото: weibo.com
Этим же моментом воспользовалась самая популярная китайская социальная сеть Weibo, пригласившая девятую ракетку мира на фотосессию в традиционном национальном наряде.
Фото: weibo.com
Рыбакина побывала в старинной деревне Зоуматан, где была одета в ханьфу – традиционный китайский наряд, который носили представители народности хань.
Лидер женской сборной Казахстана стартует на турнире в Нинбо со второго круга, там ее 16 октября ждет украинка Даяна Ястремская.
А накануне, 14 октября, своих болельщиков на Almaty Open-2025 порадовал второй номер нашей мужской сборной Александр Шевченко, который на старте переиграл серба Ласло Дьере.