Елена Рыбакина ярко преобразилась перед турниром в Китае

В эти дни на кортах китайского города Нинбо стартовал крупный теннисный турнир WTA 500. В качестве одной из фавориток заявлена на эти соревнования казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Помимо спортивных показателей лучшая теннисистка нашей страны пользуется большой популярностью среди местных болельщиков, которые постоянно приходят на ее матчи.

Фото: weibo.com

Этим же моментом воспользовалась самая популярная китайская социальная сеть Weibo, пригласившая девятую ракетку мира на фотосессию в традиционном национальном наряде.

Фото: weibo.com

Рыбакина побывала в старинной деревне Зоуматан, где была одета в ханьфу – традиционный китайский наряд, который носили представители народности хань.

Лидер женской сборной Казахстана стартует на турнире в Нинбо со второго круга, там ее 16 октября ждет украинка Даяна Ястремская.

А накануне, 14 октября, своих болельщиков на Almaty Open-2025 порадовал второй номер нашей мужской сборной Александр Шевченко, который на старте переиграл серба Ласло Дьере.